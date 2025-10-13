Η παραδοχή του Αλ Πατσίνο μετά τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον

Ο Αλ Πατσίνο και η Νταϊάν Κίτον που έφυγε προσφάτως από τη ζωή, έζησαν μια θυελλώδη σχέση σχεδόν δύο δεκαετιών. Η διάσημη ηθοποιός, που πέθανε το Σάββατο στην Καλιφόρνια σε ηλικία 79 ετών, υπήρξε η συμπρωταγωνίστριά του στην εμβληματική τριλογία «The Godfather» και σύντροφός του από το 1974 έως το 1990.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Daily Mail, ο 85χρονος Πατσίνο αισθάνεται βαθιά μεταμέλεια που δεν δέχτηκε το τελεσίγραφο της Κίτον όταν εκείνη ζήτησε να παντρευτούν. «Ξέρω ότι θα το μετανιώνει για πάντα που δεν έκανε το βήμα όταν είχε την ευκαιρία», δήλωσε φίλος του ηθοποιού. «Για χρόνια, μετά τον χωρισμό τους, έλεγε “αν είναι γραφτό, ποτέ δεν είναι αργά να το ξαναπροσπαθήσεις”. Δυστυχώς τώρα είναι».

Ο ίδιος παραδέχεται, σύμφωνα με τον ίδιο φίλο, ότι η Νταϊάν Κίτον ήταν η μεγάλη του αγάπη. «Πάντα τη χαρακτήριζε “μια απίστευτη γυναίκα”», είπε η ίδια πηγή. Παρότι ζούσαν και οι δύο στο Μπέβερλι Χιλς, δεν αντάλλαξαν ποτέ ξανά κουβέντα. Όταν τον ρώτησαν γιατί, εκείνος απάντησε: «Δεν υπήρχε λόγος. Τα είπαμε όλα τότε».

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Νονού», όπου εκείνος υποδυόταν τον Μάικλ Κορλεόνε και εκείνη τη σύζυγό του, Κέι. Από εκεί ξεκίνησε και μια σχέση γεμάτη πάθος, απόσταση και διαρκή επιστροφή.

Η Κίτον είχε παραδεχθεί ότι θα είχε παντρευτεί τον Πατσίνο αν εκείνος το ζητούσε. Αν και ο γάμος δεν ήταν ποτέ υψηλά στη λίστα των επιθυμιών της, συχνά έλεγε πως για εκείνον θα έκανε την εξαίρεση. «Υπήρχε κάτι πάνω του, σαν ένα χαμένο παιδί που ζητούσε αγάπη», είχε πει φίλη της. «Ένιωθε πως εκείνος δεν θα της έπαιρνε ποτέ την ανεξαρτησία, γιατί είχε ανάγκη να τη βλέπει δυνατή».

Όπως αναφέρει η Page Six, η Νταϊάν Κίτον είχε μιλήσει για τη σχέση τους το 2017 στους Sunday Times, λέγοντας ότι τελικά ήταν καλύτερα που δεν παντρεύτηκαν. «Δεν ήθελα καν να μου κάνει πρόταση. Απλώς πίστευα πως κάποια στιγμή θα το έκανε. Αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ, και τώρα καταλαβαίνω πως ήταν ευλογία και για τους δυο μας. Θα ήταν εφιάλτης γι’ αυτόν», είχε πει.

Παραδεχόταν ωστόσο ότι ήταν τρελά ερωτευμένη μαζί του από τα γυρίσματα του πρώτου «Νονού» το 1972. «Ήμουν τρελή γι’ αυτόν. Γοητευτικός, αστείος, ασταμάτητος στις συζητήσεις. Υπήρχε μέσα του κάτι σαν χαμένο παιδί, ένας παράξενος ιδιοφυής τρελός. Και φυσικά, ήταν πανέμορφος».

Η Νταϊάν Κίτον δεν παντρεύτηκε ποτέ και υιοθέτησε δύο παιδιά στα 50 της, την Ντέξτερ και τον Ντιουκ, ενώ και ο Αλ Πατσίνο δεν ανέβηκε ποτέ τα σκαλιά της εκκλησίας. Έχει τέσσερα παιδιά: την Τζούλι Μαρί, τα δίδυμα Άντον και Ολίβια και τον μικρό Ρόμαν. «Ο Αλ ποτέ δεν έκανε κάτι επειδή του το ζήτησαν», λέει η πηγή. «Ήταν πάντα ανεξάρτητος. Από παιδί έμαθε να μην εξαρτάται από κανέναν, και ίσως αυτό να του στοίχισε τη μοναδική γυναίκα που αγάπησε πραγματικά».

Το 2017, ο Αλ Πατσίνο είχε κάνει μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στην τελετή του AFI «Life Achievement Award» προς τιμήν της Νταϊάν Κίτον. Στην ομιλία του, τη συγκίνησε λέγοντας: «Είσαι καλλιτέχνης, Ντι. Είσαι μια σπουδαία καλλιτέχνης. Σε αγαπώ, για πάντα».

