Το Σαββατοκύριακο έρχεται νέα άνοδο της θερμοκρασιας και θα γίνουν νέες επισκέψεις σε παραλίες

Η παραλία της Καλόγριας γέμισε κόσμο, οι τολμηροί βούτηξαν
15 Απρ. 2026 18:11
Pelop News

Η άνοδος της θερμοκρασίας και η αργία της Δευτέρας του Πάσχα, ώθησε πολλούς Πατρινούς να επισκεφτούν κάποια κοντινή παραλία για να χαλαρώσουν. Για παράδειγμα, πολλοί βρέθηκαν στην παραλία της Καλόγριας και απόλαυσαν την αύρα της θάλασσας πίνοντας καφέ σε γνωστό κατάστημα εστίασης.

Μάλιστα, ορισμένοι τολμηροί βούτηξαν στη θάλασσα κάνοντας το πρώτο μπάνιο για την καλοκαιρινή σεζόν, λέγοντας ότι το νερό δεν ήταν κρύο.

Είναι θέμα λίγων ημέρων οι παραλίες της Δυτικής Αχαΐας να γεμίσουν πάλι από κόσμο, ειδικά τώρα που η οδική πρόσβαση είναι πιο εύκολη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:10 Τι λέει ο ΕΟΔΥ για την πικροδάφνη
19:02 Στα «φτερά» της Πολεμικής Αεροπορίας το 50ό F-16 Viper
19:00 Το κομματικό κράτος πίσω από το ρουσφέτι
18:55 Με δυο πατρινές η προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών στο World Cup
18:51 Στη Βουλή αύριο ο Μητσοτάκης για το Κράτος Δικαίου
18:45 Πανελλαδικές 2026: Η «μάχη» με το άγχος στην τελική ευθεία
18:39 Δήμος Αιγιαλείας: Επί τάπητος ο σχεδιασμός για την αντιπυρική περίοδο 2026
18:37 Εταιρεία έκανε μήνυση στον Μέσι , δείτε πόσα χρήματα ζητά
18:30 Τουρκία: Προβληματισμός και μυστήριο από την διπλή επίθεση σε σχολεία, τι συμβαίνει;
18:28 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος 0,22% με το βλέμμα στις διεθνείς εξελίξεις
18:21 Κοζάνη: Μάχη για 17χρονη μαθήτρια, κρίσιμες ώρες μετά τον τραυματισμό της
18:15 Το ΔΝΤ «βλέπει» μεγάλη βουτιά του ελληνικού χρέους
18:11 Η παραλία της Καλόγριας γέμισε κόσμο, οι τολμηροί βούτηξαν
18:03 Συναγερμός στη Μυτιλήνη για την εξαφάνιση 14χρονου ΦΩΤΟ
18:00 Καταφύγιο αδέσποτων στην Αιγιάλεια: Eνα βήμα πριν τη σύμβαση, απέκτησε ανάδοχο
17:53 Επτά παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο
17:46 Συμφώνησαν για νέα συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν
17:44 Φάμελλος κατά Μητσοτάκη για Λαζαρίδη: «Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί;»
17:38 Η θεατρική παράσταση «Chakras» επιστρέφει στην «Αγορα»
17:33 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος «κατακτά» το Λονδίνο, για πρώτη φορά στην κορυφαία έκθεση IFE LONDON 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ