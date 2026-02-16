Η παράσταση «έχεις πέντε λεπτά» του Εθνικού Θεάτρου ταξίδεψε στα Κύθηρα με την ενέργεια της ΔΕΗ

Τρίτος σταθμός των παραστάσεων ζωντανών μεταδόσεων (live streaming) του Εθνικού Θεάτρου σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ολοκλήρωση της δράσης με την παράσταση ««Ο Βυσσινόκηπος», στην Κάρπαθο, στις 27 Μαρτίου

 

16 Φεβ. 2026 15:16
Pelop News

Τα Κύθηρα αποτέλεσαν τον τρίτο σταθμό της δράσης ζωντανών μεταδόσεων (live streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου, με Μεγάλο Χορηγό της δράσης τη ΔΕΗ. Στις 14 Φεβρουαρίου, οι κάτοικοι του νησιού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το θεατρικό έργο «Έχεις πέντε λεπτά» της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη, σε σκηνοθεσία Παντελή Δεντάκη, από την Εφηβική Σκηνή του Μικρού Εθνικού, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά από την Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ. Μέσω της τεχνολογίας, θεατρικές παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου ταξιδεύουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, με την ενέργεια της ΔΕΗ, φέρνοντας το θέατρο πιο κοντά σε όλους.

Η δράση ζωντανών μεταδόσεων (live streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε συνεργασία με τη ΔΕΗ ξεκίνησε στο Σουφλί, όπου στις 21 Νοεμβρίου προβλήθηκε η παράσταση «Φάουστ» σε ζωντανή μετάδοση από την Κεντρική Σκηνή, βασισμένη στο έργο του Γκαίτε, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη. Η δράση συνεχίστηκε στην Ιθάκη, όπου στις 19 Δεκεμβρίου προβλήθηκε η παράσταση «Τρεις Αδελφές», σε ζωντανή μετάδοση από την Πλαγία Σκηνή του Κτιρίου Τσίλλερ, βασισμένη στο έργο του Αντόν Τσέχωφ σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη,

Τελευταίος σταθμός της δράσης είναι η Κάρπαθος, όπου στις 27 Μαρτίου, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου, θα μεταδοθεί ζωντανά το έργο «Ο Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου.

Η ΔΕΗ ως Μεγάλος Χορηγός του Εθνικού Θεάτρου, ενισχύει έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό που συνδυάζει τη διαχρονική αξία της θεατρικής παράδοσης με τη σύγχρονη δημιουργία, ενώ παράλληλα προωθεί τον πολιτισμό σε όλες τις μορφές του, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Από τη θεατρική σκηνή και τον κινηματογράφο, μέχρι τα έργα τέχνης σε δημόσιους χώρους και τις εκθέσεις μουσείων, ενισχύει πρωτοβουλίες που εμπνέουν, καλλιεργούν και συνδέουν τους ανθρώπους. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά #μετονΠολιτισμό,  δίνοντας ενέργεια σε ό,τι διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον.

