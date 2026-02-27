Η παράταση των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ αυξάνει τις τιμές πετρελαίου

Για την εβδομάδα, το Brent αναμένεται να κλείσει με κέρδη 0,2%, ενώ το WTI αναμένεται να σημειώσει πτώση 0,1%.

Πετρέλαιο
27 Φεβ. 2026 17:45
Pelop News

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται πάνω από 3% σήμερα (27.2.2026), με τους επενδυτές να διατηρούν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά μετά την παράταση των πυρηνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,09 δολάρια, ή περίπου 3%, στα 72,84 δολάρια το βαρέλι στις 14:22 GMT, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 2,33 δολάρια, ή περίπου 3,6%, στα 67,54 δολάρια.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη χθες Πέμπτη (26.2.2026), μετά την εντολή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araghchi, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για ορισμένα θέματα, ενώ για άλλα εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές. Ο Araghchi δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι οι συνομιλίες «έκαναν πολύ καλή πρόοδο και εισήλθαν πολύ σοβαρά στα στοιχεία μιας συμφωνίας, τόσο στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας όσο και στον τομέα των κυρώσεων».

«Η αβεβαιότητα επικρατεί, ο φόβος ωθεί τις τιμές υψηλότερα σήμερα», δήλωσε ο Tamas Varga, αναλυτής πετρελαίου στην χρηματιστηριακή εταιρεία PVM. «Είναι εντελώς καθορισμένο από το αποτέλεσμα των πυρηνικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν και την πιθανή στρατιωτική δράση που ενδέχεται να αναλάβει η Αμερική εναντίον του Ιράν».

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
