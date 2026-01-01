Η Πάτρα αναδεικνύει το Παναχαϊκό – Ετοιμες οι πρώτες παρεμβάσεις ΦΩΤΟ

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες παρεμβάσεις με παρατηρητήρια και χώρους αναψυχής στο βουνό

01 Ιαν. 2026 12:00
Με παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα όρια του αστικού ιστού, η δημοτική αρχή Πατρέων αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός της δεν αφορά μόνο την πόλη, αλλά επεκτείνεται ουσιαστικά στα χωριά και στο φυσικό περιβάλλον. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Παναχαϊκού όρους αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας πολιτικής που συνδυάζει την περιβαλλοντική φροντίδα με την ήπια αναψυχή και την πρόληψη κινδύνων.

Το έργο υλοποιήθηκε μέσα από μια αποδοτική συνεργασία του Δήμου Πατρέων – μέσω του Αρκτικού Διαμερίσματος και των αρμόδιων υπηρεσιών – με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κομβικό ρόλο στον συντονισμό είχε ο περιβαλλοντολόγος Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος, με επιστημονική επάρκεια και συνεχή παρουσία στο πεδίο, συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης ολοκληρώθηκαν τέσσερις χώροι αναψυχής και δύο πυροφυλάκια, ενισχύοντας τόσο την επισκεψιμότητα όσο και την πυροπροστασία του ορεινού όγκου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο χώρος αναψυχής στην Κοκκινόβρυση, στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη, καθώς και το πυροφυλάκιο στη θέση «Σκάλα» στην περιοχή της Μπάλα, σημείο με πανοραμική θέα προς τον Πατραϊκό και το δυτικό ορίζοντα.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία υπογράφηκε πριν από έναν χρόνο από τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ανέρχεται σε 114.500 ευρώ και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία τριών οργανωμένων χώρων αναψυχής και θέας με καθιστικά, κιόσκια και σήμανση, την τοποθέτηση δύο πύργων παρακολούθησης για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, καθώς και την ανακαίνιση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης στο Πουρναρόκαστρο.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία φορητής έκθεσης για την περιοχή Natura 2000 του Παναχαϊκού και η επανέκδοση, επικαιροποίηση και ψηφιακή παραγωγή του λευκώματος για το βουνό. Ολες οι δράσεις εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για την πυροπροστασία, την προσβασιμότητα και τη δασική αναψυχή, που συμπληρώνεται από έργα όπως ο δρόμος Ζάστοβα – Κοκκινόβρυση και η ανάδειξη πεζοπορικών μονοπατιών, δίνοντας νέα δυναμική στο Παναχαϊκό και στις γύρω κοινότητες.

