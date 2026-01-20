Η Πάτρα ανοίγει θαλάσσια πύλη προς την Αίγυπτο

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την υπογραφή Επιστολής Πρόθεσης (Letter of Intent) για την έναρξη απευθείας θαλάσσιας σύνδεσης μεταξύ του Λιμένα Πατρών και Λιμένων της Αιγύπτου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των εμπορικών και μεταφορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία αυτή αποτυπώνει τη συγκλίνουσα βούληση των δύο χωρών για τη δημιουργία ενός νέου, ασφαλούς και δυναμικού θαλάσσιου διαδρόμου εμπορίου, καθώς και την πρόθεση της αιγυπτιακής ναυτιλιακής εταιρείας Pan Marine Shipping να ξεκινήσει συζητήσεις για τη λειτουργία εμπορευματικής και επιβατικής ακτοπλοΐας μεταξύ Πάτρας και Αιγύπτου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για το λιμάνι της Πάτρας, καθώς:

τοποθετεί τον Λιμένα Πατρών στο επίκεντρο των εμπορευματικών ροών Ανατολικής Μεσογείου – Ευρώπης,

ενισχύει τον ρόλο του ως διεθνούς κόμβου συνδυασμένων μεταφορών,

δημιουργεί νέες προοπτικές για τη logistics αλυσίδα, τις εξαγωγές και την ελληνική οικονομία, και τέλος

αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωοικονομική θέση της Δυτικής Ελλάδας.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως έμπρακτη επιβεβαίωση της στρατηγικής εξωστρέφειας του ΟΛΠΑ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια υλοποιεί έναν συνεκτικό σχεδιασμό διεθνών συνεργασιών, επεκτείνοντας το αποτύπωμα του λιμένα πέραν των παραδοσιακών ευρωπαϊκών αξόνων και διαμορφώνοντας νέες γέφυρες με αγορές υψηλής δυναμικής.

Η σύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου μέσω Πατρών αποτελεί μια γεωστρατηγική επένδυση στο μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για το εμπόριο, την απασχόληση στην Πάτρα και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και τη διεθνή θέση της χώρας μας.

Ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος δήλωσε «Με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, η Ελλάδα ενισχύει ουσιαστικά τον ρόλο της ως βασικός κόμβος εμπορευματικών μεταφορών στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, αναβιώνει μια θαλάσσια σχέση χιλιάδων ετών ανάμεσα στην Πάτρα και την Αίγυπτο, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σήμερα. Το λιμάνι της Πάτρας αναβαθμίζεται και αποκτά πλέον έναν κεντρικό ρόλο ως σύγχρονος κόμβος μεταφορών, με οφέλη για το εμπόριο, για την οικονομία και για την ευρύτερη περιοχή»

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών συνεχίζει να εργάζεται με συνέπεια και όραμα, αποδεικνύοντας ότι το λιμάνι της Πάτρας μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ευρύτερο μεσογειακό χάρτη της ναυτιλίας.

