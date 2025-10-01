Η Πάτρα αποκτά τα «μπαλκόνια» στο Παναχαϊκό Όρος

Η Πάτρα κάνει ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη του Παναχαϊκού Ορους, με έργα που φιλοδοξούν να δημιουργήσουν έναν νέο πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες. Στην Κοινότητα Ελεκίστρας -που περιλαμβάνει τις περιοχές Ρωμανού, Καρυάς και Πουρναρόκαστρου- ξεκινούν παρεμβάσεις που θα μετατρέψουν το κεντρικό τμήμα του βουνού σε έναν ζωντανό χώρο αναψυχής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικής δραστηριότητας.

Η προσπάθεια αυτή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Διεύθυνσης Πρασίνου και της αρμόδιας Αντιδημαρχίας του Δήμου Πατρέων με την τοπική κοινωνία, όπως επισήμανε στην «Π» ο πρόεδρος της κοινότητας Θόδωρος Αλεξόπουλος. Η πρώτη συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί πριν από περίπου έναν χρόνο στο Κοινοτικό Γραφείο Ελεκίστρας, με τη συμμετοχή του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, συλλόγων της περιοχής, του εκπροσώπου του αντιδημάρχου Δημήτρη Σουγλέρη, καθώς και των Κωνσταντίνου Κωνσταντακόπουλου και Νίκου Ασπραγάθου. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν τότε αποτέλεσαν τη βάση για τον σχεδιασμό των έργων, με την υποστήριξη και της Δασικής Υπηρεσίας.

Τα νέα έργα περιλαμβάνουν τρία θεματικά πάρκα, την ανακαίνιση του Κέντρου Περιβάλλοντος στο Πουρναροκάστρο και την ανάδειξη παραδοσιακών πεζοπορικών διαδρομών.

⦁ Πάρκο – Παρατηρητήριο στον Προφήτη Ηλία: θα δημιουργηθεί κιόσκι, χώρος αναψυχής, σήμανση και πύργος παρακολούθησης για την πυροπροστασία της περιοχής.

⦁ Πάρκο στον Τρανό Βράχο, κοντά στο Πουρναρόκαστρο: θα συνδεθεί λειτουργικά με το Κέντρο Περιβάλλοντος και τις δράσεις του, ώστε να αποτελέσει φυσική συνέχεια της εκπαιδευτικής και περιβαλλοντικής εμπειρίας.

⦁ Πάρκο στην Κοκκινοβρύση – Ζάστοβα: σε τοποθεσία με πανοραμική θέα προς την Πάτρα, δίπλα στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη, εύκολα προσβάσιμο από τον νέο δρόμο Πάτρας – Ζάστοβας – Παναχαϊκού.

Παράλληλα, το Κέντρο Πληροφόρησης Παναχαϊκού Ορους ανακαινίζεται και εξοπλίζεται με ψηφιακές εφαρμογές, εικονική πραγματικότητα και νέο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Επιπλέον, δρομολογείται ειδική εργολαβία για την ανάδειξη και σήμανση παλαιών μονοπατιών, ώστε το βουνό να αναδειχθεί σε ελκυστικό προορισμό πεζοπορίας και φυσιολατρίας.

Η Δημοτική Κοινότητα Ελεκίστρας εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον Κωνσταντίνο Κωνσταντακόπουλο για τη σταθερή συμβολή του στην ανάδειξη του Παναχαϊκού, καθώς και στη Διεύθυνση Πρασίνου και την Αντιδημαρχία του Δήμου Πατρέων για τη στενή συνεργασία.

Με αυτές τις παρεμβάσεις, η Πάτρα αποκτά τα «μπαλκόνια» της στο Παναχαϊκό, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον.

