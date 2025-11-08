Η Πάτρα μπαίνει δυναμικά στο επίκεντρο της ενεργειακής σκακιέρας: Βάση για τις γεωτρήσεις το λιμάνι

Η υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην ExxonMobil, την Energean και τη Helleniq Upstream για το Block 2 του Ιονίου, που ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στον τομέα της ενέργειας. Η συμφωνία, πέρα από την εθνική της διάσταση, φέρνει την Πάτρα στο προσκήνιο, καθώς όλα δείχνουν πως η πόλη θα παίξει κομβικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου.

Το λιμάνι της Πάτρας θεωρείται το πλέον κατάλληλο για τη φιλοξενία και υποστήριξη των υπεράκτιων ερευνών, αφού είναι το μοναδικό που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο ερευνητικά πεδία (Ιονίου – Κρήτης) και διαθέτει χωροθετημένες δραστηριότητες υποστήριξης γεωτρητικών εργασιών στο νέο master plan του. Το σχέδιο αυτό βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπογραφών από τα αρμόδια υπουργεία, πριν κυρωθεί με προεδρικό διάταγμα.

Ηδη από τον Οκτώβριο του 2023, αντιπροσωπεία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Αρη Στεφάτο, συνοδευόμενη από στελέχη της κοινοπραξίας ExxonMobil – HELLENiQ Energy, είχε επισκεφθεί τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ) για επιτόπια αυτοψία και επαφές με τη διοίκηση.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, αν και δεσμεύεται από συμφωνία εμπιστευτικότητας, δηλώνει αισιόδοξος για τη νέα εποχή που ανοίγεται: «Η ανακοίνωση της συνεργασίας ExxonMobil, Energean και Helleniq Upstream στο Block 2 είναι ορόσημο για την ενεργειακή αυτοδυναμία της Ελλάδας, για την ενίσχυση της γεωστρατηγικής της θέσης και για τη μετάβασή της σε ένα νέο, ισορροπημένο ενεργειακό μίγμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Πάτρα «βρίσκεται στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία αυτή έχει διπλή σημασία – εθνική και τοπική.

Για την Ελλάδα, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, προσελκύει κορυφαίους διεθνείς παίκτες και δημιουργεί προϋποθέσεις επενδύσεων, απασχόλησης και τεχνογνωσίας.

Για την Πάτρα, το λιμάνι μετατρέπεται σε βάση υποστήριξης των δραστηριοτήτων στο Ιόνιο, τον Κυπαρισσιακό και την Κρήτη, δημιουργώντας νέες προοπτικές logistics, συντήρησης και θαλάσσιας υποστήριξης, αλλά και νέες θέσεις εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το master plan του λιμανιού προβλέπει τη διαμόρφωση ειδικού χώρου στο παλιό λιμάνι, όπου σήμερα λειτουργεί το εμπορευματικό τμήμα (προβλήτας Αστιγγος), για τη φιλοξενία δραστηριοτήτων upstream, δηλαδή εταιρειών που ασχολούνται με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Στο επόμενο διάστημα, κατά τη φάση των γεωτρήσεων στο Ιόνιο, προβλέπεται η προσωρινή δέσμευση τμημάτων του Προβλήτα Αστιγγος και του Βόρειου Προβλήτα για τη δημιουργία εγκαταστάσεων υποστήριξης: χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας μιγμάτων γεωτρήσεων («mudplant»), καθώς και θέσεις παραβολής βοηθητικών πλοίων τύπου PSV (Platform Supply Vessel) μήκους έως 80 μέτρων, για τη μεταφορά υλικών προς τα σημεία των γεωτρήσεων.

Οι υποδομές αυτές θα είναι προσωρινού χαρακτήρα, μόνο για όσο διαρκέσουν οι έρευνες, χωρίς να επηρεάσουν τις εμπορικές χρήσεις των προβλητών.

Η Πάτρα, με το λιμάνι της και τη γεωγραφική της θέση, βρίσκεται πλέον στην καρδιά των ενεργειακών εξελίξεων της χώρας.

Το Ιόνιο μπαίνει δυναμικά στον ενεργειακό χάρτη και η Πάτρα δηλώνει έτοιμη να στηρίξει αυτό το νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα συνολικά.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



