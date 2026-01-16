Η Πάτρα μπαίνει σε καρναβαλικό χρόνο: Ανοίγει η αυλαία του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Και το Πατρινό Καρναβάλι αρχίζει. Η Πάτρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη μεγάλη της γιορτή, καθώς οι πυρετώδεις προετοιμασίες του Δήμος Πατρέων και της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας κορυφώνονται ενόψει της Ημέρας Έναρξης, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Παράδοση καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο

Η επίσημη έναρξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων ξεκινά το μεσημέρι του Σαββάτου με την παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου, σε συνεργασία με τον Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων.

Το λάβαρο θα φτάσει στις 12:00 το μεσημέρι στον Μώλος Αγίου Νικολάου, μέσω θαλάσσης, συνοδευόμενο από τους Αθλητικούς Ιστιοπλοϊκούς Ομίλους Πάτρας. Στη συνέχεια, θα παραδοθεί από το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Δημήτρης Δημησιάνος στην Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρία Αγουρίδη.

Με τη συνοδεία της ομάδας κρουστών Ritmo Loco Street Band από το Εργαστήρι Μουσικής «Ρυθμότοπος», καρναβαλικών επιτροπών, εθελοντών και μελών της ΚΕΔΗΠ, η πομπή θα καταλήξει στην Πλατεία Τριών Συμμάχων, όπου θα βρίσκονται συγκεντρωμένα παιδιά από ΚΔΑΠμεΑ, καρναβαλιστές, η Δημοτική Μουσική, η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, η μασκότ του Παιδικού Καρναβαλιού «Τζίτζικας» και το μουσικό άρμα.

Στις 12:15 θα παρουσιαστεί ολιγόλεπτο σκετς της Τελάλισσας με τα παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ, ενώ στις 12:30 η πομπή θα κινηθεί προς το Δημαρχείο ακολουθώντας τη διαδρομή Πλατεία Τριών Συμμάχων – Αγίου Νικολάου – Μαιζώνος – Δημαρχείο.

Στα σκαλιά του Δημαρχείου, το λάβαρο θα παραδοθεί στον Δήμαρχο Πατρέων Κώστας Πελετίδης, υπό τους ήχους της Δημοτικής Μουσικής και της μπάντας κρουστών. Θα ακολουθήσουν σοκολάτες για τα παιδιά από τους σοκολατορίχτες και μεγάλο πάρτι στο προαύλιο με dj τον Τάκης Αγγελόπουλος.

Το λάβαρο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 θα παραμείνει αναρτημένο στο Δημαρχείο έως τη λήξη των εκδηλώσεων, στις 22 Φεβρουαρίου, ενώ μετά την τελετή παράδοσης θα ακολουθήσει dj party στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ με τον Ανδρέας Γιαννούλης.

«Βγες από την Οθόνη»: Τελετή Έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Το βράδυ του Σαββάτου, στις 9:00, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πλατεία Γεωργίου Α΄. Εκεί, ο Δήμαρχος Πατρέων, με τη συνοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας, του Αντιπροέδρου Κωνσταντίνος Δραγώτης και του μέλους του Δ.Σ. Δημήτρη Δημησιάνου, θα κηρύξει την επίσημη έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Η τελετή, με σύνθημα «Βγες από την Οθόνη», μας καλεί σε ενεργή συμμετοχή, ανθρώπινη επαφή και κοινή εμπειρία. Τη σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Διονύσης Μπάστας, με τη συμμετοχή περίπου 300 ατόμων.

Η παράσταση αναπτύσσεται σε τρία μέρη:

αφύπνιση του κοινού με αφηγηματικά και μουσικά στοιχεία,

ανάδειξη της συλλογικής συμμετοχής της πόλης,

κορύφωση με έντονο εορταστικό και συμμετοχικό χαρακτήρα.

Η συνέχεια επί της πλατείας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 9 το βράδυ. Η μεγάλη γιορτή αρχίζει. Να είμαστε όλοι εκεί.

