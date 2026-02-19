Η Πάτρα έτοιμη για το Καρναβάλι

Μετράμε αντίστροφα για τη διεξαγωγή του Πατρινού Καρναβαλιού που θα πραγματοποιηθεί το σαββατοκύριακο, όπου, με σύμμαχο τις καλές καιρικές συνθήκες, αναμένεται και φέτος να στηθεί ένα ατελείωτο γλέντι κεφιού, με φόντο τις εκδηλώσεις του μεγαλύτερου Καρναβαλιού της Ελλάδας.

Από χθες, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΜΥ, οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές έως και την Κυριακή, γεγονός που εξασφαλίζει ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και ξέγνοιαστη συμμετοχή για τους χιλιάδες καρναβαλιστές που θα κατακλύσουν τους δρόμους της Πάτρας.

Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η πόλη είναι έτοιμη να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες που καταφθάνουν για να ζήσουν από κοντά το μοναδικό θέαμα που μόνο το Πατρινό Καρναβάλι μπορεί να προσφέρει.

Στο επίκεντρο της αυξημένης ζήτησης βρίσκονται τα ξενοδοχεία, τα οποία ήδη καταγράφουν πληρότητες που ξεπερνούν το 90%. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι με το κύμα κρατήσεων της τελευταίας στιγμής -καθώς αρκετοί περιμένουν και την επιβεβαίωση των προβλέψεων για τον καιρό- τα εναπομείναντα δωμάτια θα καλυφθούν πλήρως. Ηδη, τα ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης είναι γεμάτα, ενώ περιορισμένη διαθεσιμότητα υπάρχει σε καταλύματα λίγο πιο απομακρυσμένα από το κέντρο.

ΚΤΕΛ

Σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας τίθεται από σήμερα το ΚΤΕΛ Αχαΐας, το οποίο, αξιοποιώντας και τις νέες του εγκαταστάσεις, προετοιμάζεται να εξυπηρετήσει χιλιάδες επισκέπτες. Από σήμερα τίθενται σε ισχύ επιπλέον δρομολόγια από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την κορύφωση της επιβατικής κίνησης να αναμένεται από αύριο, όταν παραδοσιακά καταγράφεται το μεγαλύτερο κύμα αφίξεων. Οπου απαιτείται, προγραμματίζονται έκτακτες αναχωρήσεις, ακόμη και ανά λίγα λεπτά, ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Οι τιμές των εισιτηρίων παραμένουν σταθερές σε σχέση με πέρυσι, ενώ ισχύουν κανονικά οι προβλεπόμενες εκπτώσεις.

ΕΣΤΙΑΣΗ

Σε ό,τι αφορά την εστίαση, η χθεσινή ημέρα χαρακτηρίστηκε από έντονους ρυθμούς προετοιμασίας, καθώς πολλά καταστήματα στο κέντρο προμηθεύονταν πρώτες ύλες, αναψυκτικά και ποτά, προκειμένου να είναι έτοιμα να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες επισκέπτες.

Οι προετοιμασίες κορυφώνονται σήμερα, με εντατική τροφοδοσία των καταστημάτων, καθώς από το απόγευμα αναμένονται οι πρώτες μαζικές αφίξεις στο κέντρο της αχαϊκής πρωτεύουσας και στους πολυσύχναστους πεζόδρομους.

Οσον αφορά το προφίλ των επισκεπτών, τα στοιχεία των προηγούμενων ετών δείχνουν ότι πρόκειται κυρίως για νέους, φοιτητές και παρέες, ενώ οι οικογένειες επισκέπτονται συνήθως την πόλη το προηγούμενο σαββατοκύριακο, όταν πραγματοποιείται το Καρναβάλι των Μικρών.

Η αυξημένη κινητικότητα αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και την τελευταία στιγμή, με την επιστροφή των επισκεπτών να τοποθετείται κυρίως Δευτέρα-Τρίτη. Η «Π» μίλησε με εκπροσώπους των τριών κλάδων και αποτυπώνουν τα δεδομένα λίγες ώρες πριν από το Καρναβάλι.

Αντωνόπουλος: «Στοίχημα οι νέες εγκαταστάσεις»

Ο νέος πρόεδρος του ΚΤΕΛ Αχαΐας Βασίλης Αντωνόπουλος, τόνισε: «Είμαστε έτοιμοι και οργανωμένοι να υποδεχθούμε τους χιλιάδες επισκέπτες που αναμένονται στην πόλη. Θα μπουν έξτρα δρομολόγια, όπου χρειαστεί, για να εξυπηρετήσουμε τη ζήτηση. Είναι ένα στοίχημα για εμάς οι νέες εγκαταστάσεις, αλλά είμαστε οργανωμένοι, εκτιμώ ότι όλα θα κυλήσουν όπως πρέπει και το ΚΤΕΛ Αχαΐας θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Ηδη υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, έχουν γίνει πολλές κρατήσεις, είναι θετικό που βελτιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες και πιστεύω ότι η ζήτηση θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο».

Διαμαντόπουλος: «Υπάρχουν δωμάτια»

Ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Αχαΐας, Δημήτρης Διαμαντόπουλος, υπογράμμισε: «Ολα τα ξενοδοχεία έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους χιλιάδες επισκέπτες που θα έρθουν στο Καρναβάλι. Η πληρότητα των ξενοδόχων είναι άνω του 90% κατά μέσο όρο, όμως υπάρχουν ακόμα και τώρα δωμάτια για όσους επιθυμούν να κάνουν κράτηση, για αυτούς που αποφασίζουν την τελευταία στιγμή. Το στοίχημα για εμάς θα είναι να γεμίσουν και τα περιφερειακά καταλύματα και όχι μονό αυτά στο κέντρο».

Ματθαιόπουλος: «Μικρό καλάθι»

Επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ Πάτρας Τάκης Ματθαιόπουλος, ο οποίος είπε: «Με δεδομένο ότι υπάρχουν ακόμα ελεύθερα δωμάτια σε κεντρικά ξενοδοχεία, κρατάμε μικρό καλάθι σχετικά με την επισκεψιμότητα στο Καρναβάλι. Σε κάθε περίπτωση, οι συνάδελφοί μου είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τον κόσμο που θα βρεθεί, και είμαι σίγουρος, στην Πάτρα. Είναι στα μείον ότι το Καρναβάλι πέφτει ημερολογιακά κοντά στα Χριστούγεννα, όμως ελπίζουμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα έρθουν επισκέπτες στην πόλη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



