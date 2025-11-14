Η Πάτρα φωτίζεται με αγάπη: Άνοιγμα για το φετινό “Πάρκο της Αγάπης” στον Άγιο Ανδρέα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, το Χριστουγεννιάτικο “Πάρκο της Αγάπης” ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στις 6:00 το απόγευμα, στο Πάρκο του Ιερού Ναού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πατρών, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μαγικό ταξίδι γεμάτο φως, χαρά και αγάπη!

Το “Πάρκο της Αγάπης” έρχεται και φέτος να χαρίσει στιγμές χαράς, προσφοράς και δημιουργίας, μέσα από μια σειρά από θεματικά σπιτάκια και δράσεις που αναδεικνύουν το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων.

Η τελετή των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο και τα παιδιά των Κατηχητικών Σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Την εκδήλωση αυτή θα τιμήσουν με την παρουσία τους εθελοντές, εκπρόσωποι φορέων και πλήθους κόσμου, ενώ η βραδιά θα πλαισιωθεί με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, χαμόγελα και φωταγώγηση του Πάρκου.

Το “Πάρκο της Αγάπης” θα παραμείνει ανοιχτό έως τις αρχές Ιανουαρίου, από 10 το πρωί έως 10 το βράδυ, προσφέροντας καθημερινά δράσεις, εκπλήξεις και όμορφες στιγμές για όλη την οικογένεια.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Τοποθεσία: Πάρκο Αγίου Ανδρέου Πατρών

Εγκαίνια: Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ώρα 18:00

Είσοδος Ελεύθερη

