Η Πάτρα φωτίζεται με αγάπη: Άνοιγμα για το φετινό “Πάρκο της Αγάπης” στον Άγιο Ανδρέα

Το Χριστουγεννιάτικο “Πάρκο της Αγάπης” ανοίγει ξανά τις πύλες του αυτό το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στο πάρκο του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πατρών, χαρίζοντας στους επισκέπτες ένα ταξίδι φωτός, χαράς και συγκίνησης μέσα στο πνεύμα των γιορτών.

Η Πάτρα φωτίζεται με αγάπη: Άνοιγμα για το φετινό “Πάρκο της Αγάπης” στον Άγιο Ανδρέα
14 Νοέ. 2025 11:13
Pelop News

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, το Χριστουγεννιάτικο “Πάρκο της Αγάπης” ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στις 6:00 το απόγευμα, στο Πάρκο του Ιερού Ναού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πατρών, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μαγικό ταξίδι γεμάτο φως, χαρά και αγάπη!

Το “Πάρκο της Αγάπης” έρχεται και φέτος να χαρίσει στιγμές χαράς, προσφοράς και δημιουργίας, μέσα από μια σειρά από θεματικά σπιτάκια και δράσεις που αναδεικνύουν το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων.

 Η τελετή των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο και τα παιδιά των Κατηχητικών Σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Την εκδήλωση αυτή θα τιμήσουν με την παρουσία τους εθελοντές, εκπρόσωποι φορέων και πλήθους κόσμου, ενώ η βραδιά θα πλαισιωθεί με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, χαμόγελα και φωταγώγηση του Πάρκου. 

Το “Πάρκο της Αγάπης” θα παραμείνει ανοιχτό έως τις αρχές Ιανουαρίου, από 10 το πρωί έως 10 το βράδυ, προσφέροντας καθημερινά δράσεις, εκπλήξεις και όμορφες στιγμές για όλη την οικογένεια.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Τοποθεσία: Πάρκο Αγίου Ανδρέου Πατρών
Εγκαίνια: Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ώρα 18:00
Είσοδος Ελεύθερη

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:33 Πάτρα: Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου τιμούν το Πολυτεχνείο – Κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση και κατάθεση στεφάνου
11:31 Καρδίτσα: Η ποδηλατούπολη της Ελλάδας
11:31 Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω υπογράψει συμβόλαιο τετραετίας με τον λαό
11:27 Στο εδώλιο δύο αστυνομικοί για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα – «Δεν μου ζήτησαν ούτε ένα συγγνώμη», λένε οι γονείς της
11:20 Φρενίτιδα με τις προσφορές: Μετά την Black Friday και την Cyber Monday έρχεται και Travel Tuesday!
11:19 Καταδίκη 45χρονου για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης στον Βόλο – Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Θεσσαλία
11:16 Πάτρα: Απόβαση αγροτών στα γραφεία του ΕΛΓΑ ΦΩΤΟ
11:13 Η Πάτρα φωτίζεται με αγάπη: Άνοιγμα για το φετινό “Πάρκο της Αγάπης” στον Άγιο Ανδρέα
11:13 Πτωτικές τάσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών
11:09 Όταν οι σφαίρες βρήκαν το σπίτι γεμάτο ζωή: Η οικογένεια του επιχειρηματία στη Ρόδο μέσα στη μεζονέτα την ώρα της επίθεσης
11:09 O ΝΟΠ έτοιμος για την κρίσιμη μάχη με τη Χίο
11:03 Λαφαζάνης: «Χονδροειδή ψέματα» οι ισχυρισμοί Τσίπρα
11:02 Αίγιο: Πιάστηκαν ανήλικοι διαρρήκτες, «χτύπησαν» δεύτερη φορά επιχείρηση
10:59 Δείτε για ποιο λόγο το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ
10:57 Γιατί Ρε Πατέρα; Τρία εκατομμύρια λόγοι να γελάσουμε
10:56 Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 17/11
10:52 Πάτρα: Δυο συλλήψεις για κλοπή προϊόντων από σούπερ μάρκετ
10:48 Ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι
10:47 ΔΥΠΑ: Λήγει προθεσμία για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στην Αχαΐα
10:47 Ρεκόρ θετικών ροών εργασίας το 2025
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ