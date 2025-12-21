Η Πάτρα κέρδισε με «νοκ-άουτ» και πήρε άριστα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΦΩΤΟ

Η Πάτρα για μια ακόμα φορά έδειξε ότι είναι πυγμαχουπολη, καθώς διοργάνωσε με επιτυχία το Πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχία Ανδρών-Γυναικών που ολοκληρώθηκε σήμερα στο κλειστό της Αλέξιώτισσας.

Το τουρνουά είχε οργανωτική επιτυχία με τους φορείς να δείχνουν ότι μπορούν να φιλοξενούν σπουδαία τουρνουά, ενώ και σε αγωνιστικό επίπεδο ο απολογισμός των 8 μεταλλίων από τους πατρινούς αθλητές έδειξε το υψηλό τους επίπεδο.

Αυτά που ξεχώρισαν είναι τα δύο χρυσά μετάλλια της Παναχαϊκής, του Γιώργου Πλεα στα 60 κιλά και της Αντωνίας Γιαννακόπουλου στα 54 κιλά οι οποίοι κέρδισαν στους τελικούς και ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί με τον προπονητή της Παναχαϊκής Νίκο Πλέα να πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Επίσης, ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν οι Πλάτωνας Καλλιμάννης στα 50 κιλά και Μάριος Παπαδόπουλος στα 55 κιλά, αμφότεροι αθλητές της ΕΑΠ (προπονητές οι Χαζάπης-Κλαμπανάς). Ακόμα το ασημένιο κατέκτησε ο Αντώνης Αγγελόπουλος στα 90 κιλά που κατέβηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Τέλος, το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Σοφία Μέμμου της Αμυνας (με προπονητή τον Καπερώνη), ο Δημήτρης Νικόλαου του Τόφαλου (με προπονητή τον Μάκη Συνοδινό) και ο Δήμος Ασημακόπουλος στα 70κ. ο οποίος αγωνίστηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

