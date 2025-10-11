Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ: Κάθε υπόθεση θα περνά από διασταύρωση στοιχείων

Σε ρυθμούς εντατικών ελέγχων κινείται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τη Δυτική Ελλάδα -και ειδικότερα την Πάτρα- να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας αποκάλυψης υποθέσεων φοροδιαφυγής και «μαύρου» χρήματος. Με νέα απόφαση του διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου, αξιολόγησης και αξιοποίησης των καταγγελιών πολιτών, οι οποίες πλέον θα βαθμολογούνται και θα ιεραρχούνται, ώστε να οδηγούν γρηγορότερα σε στοχευμένους ελέγχους.

Η απόφαση προβλέπει τη σύσταση τριμελών επιτροπών αξιολόγησης στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, οι οποίες θα καταγράφουν και θα εξετάζουν τόσο νέες όσο και εκκρεμείς καταγγελίες. Για πρώτη φορά, κάθε καταγγελία θα λαμβάνει βαθμολογία από 0 έως 4, ανάλογα με τη σοβαρότητά της – από «άνευ ενδιαφέροντος» έως «άμεσης επέμβασης». Οι υποθέσεις με υψηλή βαθμολογία θα περνούν σε προτεραιότητα ελέγχου, ώστε να εντοπίζονται ταχύτερα περιπτώσεις παράνομου πλουτισμού ή ξεπλύματος χρήματος.

Οι επιτροπές στην Πάτρα αναλαμβάνουν καίριο ρόλο, καθώς η περιοχή αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στη φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, η παραβατικότητα στη Δυτική Ελλάδα ξεπερνά το 44%, έναντι 33,7% πανελλαδικά, με την Αχαΐα (43,6%), την Ηλεία (47,2%) και την Αιτωλοακαρνανία (42%) να καταγράφουν από τα υψηλότερα ποσοστά στη χώρα.

Στην Πάτρα, τα ελεγκτικά κλιμάκια εντοπίζουν φορολογικές παραβάσεις κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού και παροχής προσωπικών υπηρεσιών. Το καλοκαίρι που πέρασε, στο μικροσκόπιο βρέθηκαν εστιατόρια, καφέ και μπαρ στο κέντρο και στα παραλιακά μέτωπα, όπου διαπιστώθηκαν μη διαβιβασμένες αποδείξεις αξίας άνω των 55.000 ευρώ. Παράλληλα, καταγράφηκαν παραβιάσεις στους κανόνες ηλεκτρονικής τιμολόγησης και μη διασύνδεση POS με ταμειακές μηχανές, με πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων ευρώ μόνο για το καλοκαιρινό τρίμηνο.

Οι έλεγχοι επεκτείνονται και εκτός Πάτρας. Στην Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία σφραγίστηκαν επιχειρήσεις ενοικίασης θαλάσσιου εξοπλισμού και παραλιών για μη έκδοση αποδείξεων δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Στον Πύργο, ψητοπωλείο δεν είχε διαβιβάσει 6.699 αποδείξεις αξίας 60.338 ευρώ, ενώ πανελλαδικά έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα 2,59 εκατ. ευρώ και 300 σαρανταοκτάωρα λουκέτα σε επιχειρήσεις.

«Οι νέες διαδικασίες στοχεύουν στην αξιοποίηση κάθε αξιόπιστης καταγγελίας, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια» τονίζουν στελέχη της ΑΑΔΕ. Η πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2023, έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις – από πλαστές αποδείξεις μέχρι περιπτώσεις διαφθοράς. Ωστόσο, η αξιοπιστία τους ελέγχεται εξονυχιστικά, καθώς μεγάλο μέρος προέρχεται από πρώην συνεργάτες, ανταγωνιστές ή πελάτες. Κάθε υπόθεση περνά από διασταύρωση στοιχείων μέσω του πληροφοριακού συστήματος Elenxis, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να διατηρήσει τα ειδικά ελεγκτικά κλιμάκια ενεργά και μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου, με έμφαση στις μεγάλες πόλεις όπως η Πάτρα. Οπως υπογραμμίζει ο διοικητής Γιώργος Πιτσιλής, «η διαφάνεια και η φορολογική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη δίκαιη ανάπτυξη και την ισότητα όλων των επιχειρηματιών».

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σαφής. Η φοροδιαφυγή στη Δυτική Ελλάδα παραμένει βαθιά ριζωμένο φαινόμενο, αλλά οι νέες δομές αξιολόγησης και οι στοχευμένοι έλεγχοι υπόσχονται να αλλάξουν τους όρους του παιχνιδιού — με την Πάτρα να βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της μάχης για τη διαφάνεια.

