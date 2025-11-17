Η Πάτρα στο τιμόνι της κρουαζιέρας – Συνέδριο για τη νέα εποχή του θαλάσσιου τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, στον χώρο της ΕΣΗΕΠΗΝ (Αίθουσα Συντακτών, Μαιζώνος 200), η Πάτρα φιλοξενεί ένα συνέδριο αφιερωμένο στη στρατηγική ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Φορείς, ειδικοί και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης συμμετέχουν σε μια ολοκληρωμένη συζήτηση για τη νέα αναπτυξιακή προοπτική της πόλης και του λιμανιού της, που αναδεικνύονται σε ανερχόμενο κόμβο θαλάσσιου τουρισμού στη Μεσόγειο.

Το συνέδριο ανοίγει με εισαγωγική τοποθέτηση για τη σημασία της κρουαζιέρας στην τοπική οικονομία και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει για τη Δυτική Ελλάδα, ενισχύοντας την τουριστική, εμπορική και πολιτιστική ταυτότητα της Πάτρας.

Στην πρώτη θεματική ενότητα, με τίτλο «Η Πάτρα ως προορισμός κρουαζιέρας», παρουσιάζονται οι δυνατότητες προσέλκυσης νέων ροών, οι αναγκαίες συνέργειες και οι επενδύσεις που μπορούν να στηρίξουν μια βιώσιμη και ανταγωνιστική παρουσία της πόλης στον μεσογειακό χάρτη.

Ακολουθεί ενότητα αφιερωμένη στις υποδομές και τα δίκτυα που απαιτούνται για την ανάπτυξη του κλάδου:

η σημασία του λιμανιού, η συνδεσιμότητα με το αστικό περιβάλλον και οι σύγχρονες υπηρεσίες υποδοχής που διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον επισκέπτη.

Από το λιμάνι στην πόλη – η κρουαζιέρα ως μοχλός ανάπτυξης

Η θεματική «Από το λιμάνι στην πόλη» επικεντρώνεται στις συνέργειες που συνδέουν τον θαλάσσιο τουρισμό με τον πολιτιστικό και εμπορικό ιστό της Πάτρας, αναδεικνύοντας τη σημασία της τοπικής αγοράς, της γαστρονομίας και της φιλοξενίας στη διαμόρφωση της ταυτότητας του προορισμού.

Η πόλη προσεγγίζεται ως ένα σύνολο εμπειριών, όπου το λιμάνι, οι πολιτιστικές δράσεις, τα καταλύματα και οι εμπορικές δραστηριότητες συνθέτουν μια ελκυστική πρόταση για τις διεθνείς αγορές της κρουαζιέρας.

Το συνέδριο ολοκληρώνεται με παρουσίαση συμπερασμάτων και στρατηγικών προτάσεων για τη χάραξη μιας ενιαίας πολιτικής που θα ενισχύσει την Πάτρα ως ανερχόμενο προορισμό κρουαζιέρας και θα δημιουργήσει σταθερές βάσεις για τη μελλοντική της ανάπτυξη.

