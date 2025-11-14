Η Πάτρα στον νέο ξενοδοχειακό χάρτη – Ενδιαφέρον και από το Radisson Hotel Group

Η Πάτρα μπαίνει δυναμικά στον χάρτη των ξενοδοχειακών επενδύσεων αστικού τύπου, με το ενδιαφέρον εγχώριων επιχειρηματιών ακόμα και διεθνών ομίλων να αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσα στις περιοχές που εξετάζει για επέκταση της παρουσίας του το Radisson Hotel Group, συγκαταλέγεται πλέον και η αχαϊκή πρωτεύουσα, καθώς, όπως σημείωσε ο Elie Milky, Chief Development Officer του ομίλου για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή, η Πάτρα αποτελεί έναν ανερχόμενο προορισμό με πολλαπλά πλεονεκτήματα.

Το Radisson Hotel Group, που στοχεύει στην ανάπτυξη 30 ξενοδοχείων στην Ελλάδα έως το 2030, ενισχύει ήδη τη θέση του με πέντε νέες προσθήκες, ενώ στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται εμβληματικά έργα σε Αθήνα, Εύβοια, Πάρο και Μάνη. Η στρατηγική του ομίλου περιλαμβάνει όχι μόνο κοσμοπολίτικα νησιά, αλλά και αναδυόμενα αστικά κέντρα όπως η Πάτρα, η οποία προσελκύει ολοένα περισσότερα κεφάλαια στον τομέα της φιλοξενίας.

Η ξενοδοχειακή αγορά της Πάτρας έχει αρχίσει να αλλάζει φυσιογνωμία τα τελευταία χρόνια. Η οικογένεια Στεφανόπουλου προχώρησε πριν από λίγα χρόνια στην εξαγορά και ριζική ανακαίνιση του My Way Hotel & Events, μετατρέποντάς το σε μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες της πόλης.

Παράλληλα, οι αδελφοί Ευμορφίδη, ιδρυτές της COCO-MAT, απέκτησαν το εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο Alexander, με στόχο να το αναβιώσουν μέσα στα επόμενα χρόνια, επενδύοντας σε μια premium εμπειρία διαμονής στο Δρέπανο που θα συνδυάζει φυσικό τοπίο και γειτνίαση με το αστικό κέντρο.

Στην παραλιακή ζώνη του Ρίου, το ξενοδοχείο Achaia Beach έχει κλείσει προσωρινά για να υποδεχθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με επανέναρξη τον Μάρτιο του 2026, ενώ την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η ριζική ανακαίνιση του ιστορικού «Αστήρ», που αποτέλεσε ορόσημο για τη νέα εποχή της φιλοξενίας στην πόλη.

Η Πάτρα βλέπει σταδιακά να διαμορφώνεται ένα δίκτυο μονάδων που αναβαθμίζουν το τουριστικό της αποτύπωμα, με το The Bold Type Hotel, να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παράλληλα, σε φάση αδειοδότησης βρίσκονται και μονάδες business κοντά στο λιμάνι και στην περιοχή του Πανεπιστημίου, όπου η ζήτηση για συνεδριακούς και επαγγελματικούς χώρους αυξάνεται σταθερά.

Λίγο έξω από την πόλη, στο Λαμπίρι Αχαΐας, η εταιρεία The Azur Selection SA προχωρά με το φιλόδοξο σχέδιο του Terra Mare Resort, που προβλέπει πολυτελείς σουίτες, κατοικίες και παραθεριστικές υποδομές υψηλών προδιαγραφών, με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη Δυτική Ελλάδα.

Η συσσώρευση αυτών των επενδύσεων καταδεικνύει πως η Πάτρα μετατρέπεται σταδιακά σε νέο πόλο τουριστικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης, προσελκύοντας τόσο διεθνή brands όσο και Ελληνες επενδυτές που βλέπουν προοπτική σε μια αγορά μέχρι πρόσφατα υποτιμημένη. Με φόντο την ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών, το νέο master plan του λιμανιού με την προσθήκη της κρουαζιέρας και του yachting και την αυξανόμενη ζήτηση για city break προορισμούς, η αχαϊκή πρωτεύουσα δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει τον δικό της ρόλο στον χάρτη της σύγχρονης ελληνικής φιλοξενίας.

