Η Πάτρα θυμάται τον Νίκο Μπελογιάννη με την προβολή της ταινίας «Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο»

Προβολή της ιστορικής ταινίας «Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο» διοργανώνει την Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα, στον ημιώροφο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, το Στέκι Νεολαίας του Εργατικού Κέντρου, τιμώντας τη μνήμη του Νίκου Μπελογιάννη και των συντρόφων του, Ηλία Αργυριάδη, Νίκου Καλούμενου και Δημήτρη Μπάτση, 74 χρόνια μετά την εκτέλεσή τους.

Η ταινία του Νίκου Τζήμα είναι αφιερωμένη στη ζωή και τη δράση του Νίκου Μπελογιάννη και επιχειρεί να αποδώσει κινηματογραφικά την πορεία του, από τη δράση και τη σύλληψή του μέχρι τη δίκη και την εκτέλεσή του. Πρόκειται για ένα πολιτικό δράμα που ακολουθεί τα γεγονότα των αρχών της δεκαετίας του ’50, όταν η υπόθεση Μπελογιάννη είχε προκαλέσει ισχυρό αντίκτυπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μέσα από την αφήγησή της, η ταινία φωτίζει όχι μόνο τις διώξεις και την καταδίκη του, αλλά και το διεθνές κύμα αλληλεγγύης που εκδηλώθηκε υπέρ του. Ανάμεσα στις φωνές που στάθηκαν στο πλευρό του ήταν και ο Πάμπλο Πικάσο, ο οποίος δημιούργησε το γνωστό σκίτσο με τον «άνθρωπο με το γαρύφαλλο», συνδέοντας για πάντα την εικόνα του Μπελογιάννη με το κόκκινο γαρύφαλλο που κρατούσε στη δίκη του.

Για τους διοργανωτές, η προβολή δεν αποτελεί μόνο μια αναδρομή σε μια κορυφαία πολιτική στιγμή της νεότερης ελληνικής ιστορίας, αλλά και μια αφορμή για τις νεότερες γενιές να έρθουν σε επαφή με τη στάση ζωής, την πίστη και τη θυσία ενός ανθρώπου που παρέμεινε αμετακίνητος στις ιδέες και στους αγώνες του μέχρι το τέλος.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο Φοίβος Γκικόπουλος, ενώ στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Μάνος Κατράκης, ο Πέτρος Φυσσούν, ο Κώστας Καζάκος και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής προς τους εργαζόμενους, τη νεολαία και τον λαό της πόλης, συνδέοντας τη συγκεκριμένη εκδήλωση μνήμης με τη σημερινή συγκυρία και με την ανάγκη, όπως αναφέρει, να δυναμώσει η συλλογική στάση και η οργανωμένη δράση απέναντι στις σύγχρονες εξελίξεις. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει ότι η ιστορική παρακαταθήκη μορφών όπως ο Νίκος Μπελογιάννης παραμένει ζωντανή και επίκαιρη σε μια περίοδο γεμάτη κοινωνικές και διεθνείς εντάσεις.

