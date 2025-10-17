Η Πάτρα τιμά τον Μίκη Θεοδωράκη με τετραήμερο εκδηλώσεων: Προβολή στο «Πάνθεον» και αφιερώματα στον «συνθέτη των ποιητών»

Το αφιερωματικό έτος για τον Μίκη Θεοδωράκη συνεχίζεται στην Πάτρα με ένα τετραήμερο εκδηλώσεων που αναδεικνύει τη μουσική, τη ζωή και το έργο του μεγάλου δημιουργού. Επόμενος σταθμός, η προβολή της ταινίας «Μίκης Θεοδωράκης – Ο συνθέτης των ποιητών και των οραμάτων» στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και την ανακήρυξη του 2025 ως αφιερωματικού έτους στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό, ο Δήμος Πατρέων συνεχίζει το τετραήμερο εκδηλώσεων προς τιμήν του, προσκαλώντας το κοινό σε μια σειρά πολιτιστικών δράσεων που φωτίζουν το πολυσχιδές έργο και την πορεία του.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στις 9:30 μ.μ., στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον», θα προβληθεί η δεύτερη ταινία του αυτοβιογραφικού δίπτυχου με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης – Ο συνθέτης των ποιητών και των οραμάτων (1950 – σήμερα)», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κατωμερή.

Η ταινία σκιαγραφεί τη δημιουργική διαδρομή του Θεοδωράκη, από τη δεκαετία του ’50 έως σήμερα, μέσα από την ποίηση, τη μουσική, τους δημοκρατικούς αγώνες και τα χρόνια των διώξεων. Παράλληλα, αποτυπώνει τη μετάβασή του σε νέους καλλιτεχνικούς ορίζοντες, όπου η μουσική του υπερβαίνει τα σύνορα και γίνεται παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Τη διήγηση του Μίκη Θεοδωράκη πλαισιώνουν γνωστοί ηθοποιοί που ερμηνεύουν εμβληματικές στιγμές της ζωής του:
Γιάννης Μπέζος, Δημήτρης Πετρόπουλος, Ian Roberson, Θάλεια Αργυρίου, Αγάπη Μανουρά, Ευτυχία Τσαμποδήμου, Αιμιλία Υψηλάντη, Λευτέρης Μανανάς, Ελένη Κατωμερή. Στις ειδικές συμμετοχές, η Έλλη Πασπαλά (μοιρολόι) και η Κατερίνα Κερβανίδου (χορογραφία – χορός).

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, 9:00 μ.μ.
Αφιέρωμα με τίτλο «Ο Μίκης Θεοδωράκης ως ραψωδός των χτύπων της καρδιάς μας» (Μέρος Α΄).

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, 9:00 μ.μ.
Παρουσίαση του δεύτερου μέρους του αφιερώματος, με σύντομες παρεμβάσεις για το έργο του συνθέτη και μικρή συναυλία που θα ολοκληρώσει τη βραδιά.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται η προμήθεια δελτίου εισόδου, διαθέσιμου μέσω του συνδέσμου: https://www.ticketservices.gr/event/2025-afieromatiko-etos-mikis-theodorakis/?lang=el
