Η Πάτρα τιμά τον μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Αχαΐας-Κύπρου «Αχαιών Ακτή», η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και η ΕΣΗΕΠΗΝ, σε μια βραδιά που αναμένεται να αποτελέσει γιορτή για τη μουσική και τον πολιτισμό.

07 Νοέ. 2025 16:00
Pelop News

Μια μεγάλη εκδήλωση αφιερωμένη στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στις 19:00, στην αίθουσα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου «Σκηνές και εικόνες μιας εποχής». Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Αχαΐας-Κύπρου «Αχαιών Ακτή», η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και η ΕΣΗΕΠΗΝ, σε μια βραδιά που αναμένεται να αποτελέσει γιορτή για τη μουσική και τον πολιτισμό.

Για το βιβλίο του Ηλία Ανδριόπουλου θα μιλήσει ο ποιητής Διονύσης Καρατζάς, ενώ για το μουσικό του έργο θα τοποθετηθεί ο πατρινός μουσικός και ιδρυτής του συνόλου «Πολύτροπον», Παναγιώτης Ανδριόπουλος. Τραγούδια του μεγάλου συνθέτη θα ερμηνεύσει η υψίφωνος Δάφνη Πανουργιά, χαρίζοντας στο κοινό στιγμές συγκίνησης και αισθητικής αρμονίας.

Ο Ηλίας Ανδριόπουλος, ένας από τους πλέον διακριτούς εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, επιστρέφει στην Πάτρα -μια πόλη με ιδιαίτερη θέση στη δημιουργική του πορεία- όχι μόνο ως συνθέτης, αλλά και ως αφηγητής εμπειριών, σκέψεων και εικόνων μιας εποχής που σφράγισε τη νεότερη Ελλάδα. Εκτός από τις εμβληματικές συναυλίες του στο Αρχαίο Ωδείο και αλλού, είχε διατελέσει και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, κατά την περίοδο 1997-1999.

Η παρουσία του Ηλία Ανδριόπουλου στην Πάτρα αποτελεί μια τιμητική συνάντηση μνήμης, τέχνης και λόγου, εκεί όπου η μουσική συναντά τη συγκίνηση και το βλέμμα επιστρέφει σε όσα ορίζει η καρδιά και το καθαρό συναίσθημα.

Το νέο του βιβλίο, γραμμένο με λυρικό στοχασμό και βαθιά ευαισθησία, φωτίζει τη σχέση του καλλιτέχνη με τον χρόνο, τη μνήμη και τη δημιουργία. Το βιβλίο περιλαμβάνει έξι δοκίμια και ένα επιμύθιο του μουσικοσυνθέτη, με πρόλογο του Γιώργου Β. Μονεμβασίτη και μουσικό-κοινωνικό-πολιτικό περιεχόμενο.

Ο ίδιος ο συνθέτης, περιγράφοντας στην «Π» το βιβλίο του, έδωσε μία λυρική διάσταση του περιεχομένου του πονήματός του: «Το ελληνικό καλοκαίρι σε απογειώνει και σε ταξιδεύει, εκτινάσσοντας στα ύψη τη χαρά της ζωής, ενώ το φθινόπωρο σε προσγειώνει στην περισυλλογή και στον αναστοχασμό, ίσως με μια δόση μελαγχολίας. Ο κόσμος που πλάθεις ως καλλιτέχνης με την σκέψη και τη φαντασία σου, δεν υπάρχει. Είναι δικός σου. Οταν όμως τον κάνεις αντιληπτό μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια σου, τότε οι άνθρωποι ανταποκρίνονται και συνταξιδεύουν μαζί σου, ανακαλύπτοντας εκείνα που ορίζει η καρδιά, η φαντασία και το καθαρό συναίσθημα».

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.
