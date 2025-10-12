Η Πάτρα τίμησε τη μνήμη ενός θρύλου, τα αποτελέσματα στον 4ο Ημιμαραθώνιο «Τσιμιγκάτο»

12 Οκτ. 2025 17:12
Pelop News

Ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» ανήκει πλέον στο παρελθόν, με την πόλη να τιμά και φέτος με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη ενός θρύλου!

Ήταν όλοι εκεί, δρομείς, εκπρόσωποι φορέων, πολιτικές και αθλητικές Αρχές. Κυρίως ήταν εκεί πάρα πολύς κόσμος, που συμμετείχε και βρέθηκε στη διαδρομή για να χειροκροτήσει και να συνδράμει στην επιτυχία του αγώνα.

Αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη που (μας) έχει αφήσει ο αείμνηστος Φάνης Τσιμιγκάτος. Με τον μοναδικό του τρόπο υπήρξε σε δύσκολες εποχές πρωτοπόρος και ήταν πρωτεργάτης του δρομικού κινήματος. Έμαθε τον κόσμο  να τρέχει και να συμμετέχει!

Η Πάτρα και το δρομικό κίνημα πάντα θα τον θυμούνται με σεβασμό και θα τιμούν τη μνήμη του.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1) Colina Benebetta (ASD Imperial Athletika) 1.16.33,2 2) Αικατερίνη

Κουτλή (ΓΣ Ηλιούπολης) 1.16.56,6 3) Παναγιώτα Βλαχάκη 1.17.27,8.

ΑΝΔΡΕΣ

1)Κωνσταντίνος Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου) 1.07.36,6, 2) Νίκος Σταμούλης

(ΓΑΣ Αγρινίου)1.07.57,9, 3)Νικόδημος Νικολακέας (Ολυμπιάδα) 1.08,35,0.

ΑΓΩΝΑΣ 5.000 Μ.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1)Ανθή Κυριακοπούλου (Παναθηναϊκός) 16.37.05, 2) Ιουλιάνα Ρούσσου

(Ηλιούπολη) 16.59.02, 3) Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας Πατρών) 18.23.08.

ΑΝΔΡΕΣ

1)Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος Αιγίου)14.48.04, 2) Νέστορας Κολλιός

14.53.03, 3) Κώστας Βεδούρας 15.06.56.

ΑΓΩΝΑΣ 1.000 Μ.

ΑΓΟΡΙΑ

1) Γιάννης Κολλιόπουλος 3.59.40, 2) Στυλιανός Καλληδώνης 4.17.70, 3)

Γιώργος  Σπαράκης (ΓΣ Δύμης) 4.25.30.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1) Ηλιάνα Βέρρα (Κούρος) 4.23.00, 2) Μαρία Νικολακοπούλου (Ολυμπιάδα)

4.31.40, 3) Ίριδα Ζούμπου (Πανεπιστήμιο Πατρών) 4.43.80.

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

16-29: 1) Άννα Γιανναδάκη (ΑΠΣ Δρομείς Σύρου) 1.26.25.5, 2) Φιλιώ Καπέτη

(Πανελλήνιος) 1.27.53.6, 3) Μαρία/Ελένη Κεπενού 1.35.16,7

30-39: 1) Μαριάννα Οικονμίδου (Δρομείς Κερατέας) 1.30.16.9, Παναγιώτα

Τσίτσικα (Attilakos running team)1.39.37.1, 3) Μαρίνα Δαγρέ 1.40.14.3

40-49: 1) Κατσιμάντου/Φιλιποπούλου (Μεσογείων Αμεινίας)1.22.07,4

3)Κατερίνα Πρισακάρου (Φειδιππίδης) 1.32.31,4, 3)Βηθλεέμ Σαπίου

(Αθηνόδωρος Αιγίου)1.34.38,6.

50-59: 1) Μαρία Τσίρου 1.40.04,5 3 2) Ελευθερία Οικονόμου 1.44.52,5  3)

Φωτεινή Τσάλτα (Εφυραίοι Ωκύπωδες)1.55. 47,3.

ΑΝΔΡΕΣ

16-29: 1) Δημήτρης Τσάκαλος (ΓΣ Αμαρουσίου) 1.08.44 2)Stefano Cesere

1.09.20,9 3) Αντώνης Γαλάνης (ΓΣ Ηλιούπολης) 1.11.9,6.

30-39: Πέτρος Γκαζώνης 1.16.23,4 2)Κωνσταντίνος  Δούρος ( Πήγασος  Αγίου

Δημητρίου) 1.16.44,5 3)Θανάσης Κολλιόπουλος 1.24.26,3.

40-49: 1) Δημήτρης Καλλιακούδης (ΑΟ Μεσογείων) 1.12.27 2) Δημήτρης

Τασσόπουλος (Αθηνόδωρος Αιγίου) 1.19.19,5 3) Γιώργος Τσουμένης (Γιάννης

Λουκάς team) 1.21.26,3.

50-59: 1) Θόδωρος Αναγνώστου (Π Φάληρο) 1.17.59 2) Γιώργος Καραβίδας

(Club  Marathon) 1.19.27,2, 3) Νίκος Ζουμπάκης (Φειδιππίδης)1.26.19,2.

60+: 1) Αντώνης Κυπραίος 1.35.35,7 2) Μάριος Λυμπερόπουλος (ΓΑΣ Ιλισός)

1.39.41,8 3) Γιώργος Βουδούρης (ΣΔΥ Μεσσηνίας 1.50.38.
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
