Η Πάτρα τίμησε τον Άγιο Χρυσόστομο τον εκ Κανάγκα: Συγκινητική εκδήλωση στο πλαίσιο των Πρωτοκλητείων ΦΩΤΟ

Μια σεμνή και συγκινητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας Πατρών, όπου η Ιερά Μητρόπολη Πατρών τίμησε τον Άγιο Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο, τον νέο Άγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που αφιέρωσε τη ζωή του στη ιεραποστολή της Κανάγκα, στην καρδιά της Αφρικής.

Η εκδήλωση, που εντάσσεται στο πλαίσιο των Πρωτοκλητείων, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κινσάσας κ. Θεοδοσίου, του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, καθώς και πλήθους πιστών. Ύμνους απέδωσε η χορωδία νέων της Χριστιανικής Εστίας.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Μητροπολίτης Κινσάσας Θεοδόσιος, εισηγητής της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας για την αγιοκατάταξη του Αγίου Χρυσοστόμου. Με συγκίνηση αναφέρθηκε στη ζωή, την ιερατική διακονία και την αποστολή του Αγίου, που σε προχωρημένη ηλικία άφησε την Ελλάδα για να μεταφέρει στους αδελφούς της Αφρικής το μήνυμα της πίστης και της Ανάστασης.

Ο ιεραπόστολος που φώτισε την Αφρική

Ο Μητροπολίτης Κινσάσας μίλησε με θέρμη για τους κόπους, τις δοκιμασίες και τα δάκρυα του Αγίου Χρυσοστόμου, τα οποία καρποφόρησαν σε εκατοντάδες χιλιάδες Ορθοδόξους Χριστιανούς. Δεύτερος ομιλητής ήταν ο Νικόλαος Σίμος, Πρόεδρος του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολής «Ο Πρωτόκλητος», ο οποίος μίλησε για το έργο του Αγίου και των διαδόχων του, όπως του π. Χαρίτωνα Πνευματικάκη, συνεχιστή της ιεραποστολής στην Αφρική.

Ο επίλογος της τιμής και της μνήμης

Την εκδήλωση έκλεισε ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος εξήρε το έργο των ιεραποστόλων που με θυσιαστική αγάπη συνεχίζουν να μεταφέρουν το φως της Ορθοδοξίας στην Αφρική. Ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης και ευχήθηκε «να έχουμε όλοι τη χάρη του Θεού και ιδιαίτερα οι εν Αφρική αδελφοί μας, διά των πρεσβειών του Αγίου Χρυσοστόμου του εν Κανάγκα».

