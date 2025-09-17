Η Πάτρα τραγούδησε Σαββόπουλο: Μια μαγική βραδιά στο Διεθνές Φεστιβάλ ΦΩΤΟ

Μια συναυλία γεμάτη συγκίνηση, μνήμες και διαχρονικές μελωδίες χάρισε το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, τιμώντας τον Διονύση Σαββόπουλο με ένα αφιέρωμα που ένωσε γενιές και πλημμύρισε μουσική το Θερινό Δημοτικό Θέατρο.

17 Σεπ. 2025 14:26
Pelop News

Πλήθος κόσμου, από όλες τις ηλικίες, απόλαυσε, χθες (16/9) το βράδυ, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, την συναυλία – αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο, τραγουδώντας μαζί με τους ερμηνευτές τα τραγούδια του.

Από το «η πλατεία ήταν γεμάτη», μέχρι τη «Συννεφούλα» και δεκάδες άλλες επιτυχίες του Νιόνιου, οι μελωδίες ξεχύθηκαν και πλημμύρισαν την ατμόσφαιρα, ξυπνώντας θύμησες στους παλαιότερους και δίνοντας ρυθμό στους νεότερους.

Η συναυλία διοργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και αφιερώθηκε στον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη και στιχουργό από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τραγουδοποιίας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς δημιουργούς της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε σε βίντεο χαιρετισμός του ίδιου του Διονύση Σαββόπουλου που δήλωσε πολύ χαρούμενος για την διοργάνωση συναυλίας προς τιμήν του, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο, Κώστα Πελετίδη, τον Αντιδήμαρχο, Αποστόλη Αγγελή, τον μαέστρο Αρτέμη Μπεκρόπουλο και όλους όσοι συνέβαλαν στο να γίνει η εκδήλωση αλλά και τον κόσμο που παραβρέθηκε. Ανέφερε ότι είχε εμφανιστεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας την εποχή του Θάνου Μικρούτσικου και εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο θεσμός υπάρχει και εξελίσσεται. Ευχήθηκε η αγαπημένη του Πάτρα να ξεπεράσει γρήγορα τα προβλήματα από τις πρόσφατες φωτιές και να γίνει ακόμα καλύτερη, ακόμα πιο όμορφη, ακόμα πιο ανθρώπινη.
Την εκδήλωση προλόγισε το μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου, Ανδρέας Μάζης.

Τα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου ερμήνευσαν οι Σάκης Γιατράς, Δημήτρης Δημόπουλος και Φώτης Αραβαντινός.
Στην Ορχήστρα ήταν: Πιάνο: Κώστας Κοτσιλιάνος, Φλάουτο: Σέργιος Σοϊλές, Βιολί: Έβη Γκιόνη, Βιολοντσέλο, Μπουζούκι: Γιώργος Παπαγεωργίου, Κιθάρα: Σίμος Νικολόπουλος, Ντραμς: Ανδρέας Μήλας, Κρουστά: Νίκος Φορλίδας, Μπάσο – Ενορχηστρώσεις – Επιμέλεια: Αρτέμης Μπεκρόπουλος.

