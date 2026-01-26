«Η Πάτρα βυθίστηκε στο πένθος»: Ο Κ. Πελετίδης για τον χαμό της Αγγελικής, του Νίκου και του Σπύρου

Συλλυπητήρια μηνύματα και λόγια βαθιάς θλίψης εξέφρασε ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, για τον θάνατο τριών νέων ανθρώπων, που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

26 Ιαν. 2026 12:56
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες τριών νέων ανθρώπων που χάθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα, σημειώνοντας ότι η Πάτρα βυθίστηκε στο πένθος μέσα σε λίγες ώρες.

Όπως αναφέρεται στη δήλωση του Δημάρχου, η 17χρονη Αγγελική Δρίβα, ο 19χρονος Νίκος Βαβαρούτας και ο 25χρονος Σπύρος Παπακωνσταντινόπουλος έχασαν πρόωρα τη ζωή τους, προκαλώντας σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία της Πάτρας και της Ναυπάκτου.

Συλλυπητήρια προς τις οικογένειες

Ο Κώστας Πελετίδης εξέφρασε την οδύνη της δημοτικής αρχής και της πόλης, απευθύνοντας θερμά συλλυπητήρια στους γονείς, στους συγγενείς και στους οικείους των θυμάτων, υπογραμμίζοντας τον άδικο χαμό τριών νέων ανθρώπων που δεν πρόλαβαν να ζήσουν και να δημιουργήσουν.

