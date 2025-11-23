Η Πάτρα υποδέχθηκε τον Ηγούμενο της Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ ΦΩΤΟ

Η Πάτρα, αλλά και η Ιερά Μητρόπολη Πατρών υποδέχτηκε πριν από λίγο τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ. Η υποδοχή έγινε με τη δέουσα λαμπρότητα στην πλατεία Ολγας από τον Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο και τον βοηθό του Επίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο, ενώ κλήρος και λαός που κατέκλυσε την πλατεία Όλγας και εν συνεχεία με πομπή έφθασε στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας Πατρών.

Η άφιξη του Γέροντα Εφραίμ εντάσσεται στο πλαίσιο των Πρωτοκλητείων και ο ίδιος έφερε στην Πάτρα κι ένα σπουδαίο πνευματικό δώρο και πολύτιμο θησαυρό της Ορθοδοξίας: Αντίγραφο της ιερής εικόνα της Παναγίας της Εσφαγμένης, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια του Αγίου Ορους. Θυμίζουμε ότι ο Γέροντας Εφραίμ συνδέεται με χρόνιους πνευματικούς δεσμούς με τον Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο, καθώς είναι τακτικές οι επισκέψεις του Ιεράρχη της Πάτρας στο Βατοπαίδι.

Οι ιερές ακολουθίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Πρωτοκλητείων θα συνεχίζονται καθημερινά στον ναό της Ευαγγελίστριας, δίνοντας την ευκαιρία στους πιστούς να προσκυνήσουν την Ιερά Εικόνα και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



