Η Πάτρα υποδέχθηκε τον Ηγούμενο της Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ ΦΩΤΟ

Οι ιερές ακολουθίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Πρωτοκλητείων θα συνεχίζονται καθημερινά στον ναό της Ευαγγελίστριας, δίνοντας την ευκαιρία στους πιστούς να προσκυνήσουν την Ιερά Εικόνα και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις.

Η Πάτρα υποδέχθηκε τον Ηγούμενο της Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ ΦΩΤΟ
23 Νοέ. 2025 20:04
Pelop News

Η Πάτρα, αλλά και η Ιερά Μητρόπολη Πατρών υποδέχτηκε πριν από λίγο τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ. Η υποδοχή έγινε με τη δέουσα λαμπρότητα στην πλατεία Ολγας από τον Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο και τον βοηθό του Επίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο, ενώ κλήρος και λαός που κατέκλυσε την πλατεία Όλγας και εν συνεχεία με πομπή έφθασε στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας Πατρών.

Η άφιξη του Γέροντα Εφραίμ εντάσσεται στο πλαίσιο των Πρωτοκλητείων και ο ίδιος έφερε  στην Πάτρα κι ένα σπουδαίο πνευματικό δώρο και πολύτιμο θησαυρό της Ορθοδοξίας: Αντίγραφο της ιερής εικόνα της Παναγίας της Εσφαγμένης, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια του Αγίου Ορους. Θυμίζουμε ότι ο Γέροντας Εφραίμ συνδέεται με χρόνιους πνευματικούς δεσμούς με τον Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο, καθώς είναι τακτικές οι επισκέψεις του Ιεράρχη της Πάτρας στο Βατοπαίδι.

Η Πάτρα υποδέχθηκε τον Ηγούμενο της Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ ΦΩΤΟ

Οι ιερές ακολουθίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Πρωτοκλητείων θα συνεχίζονται καθημερινά στον ναό της Ευαγγελίστριας, δίνοντας την ευκαιρία στους πιστούς να προσκυνήσουν την Ιερά Εικόνα και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:10 Νίκος Ανδρουλάκης από Πάτρα: «Κεντρική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη»
22:02 Πάτρα: Πινελιά πράσινου στην είσοδο της πόλης ΦΩΤΟ
22:00 Πρώτα αποτελέσματα από τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα – Ποιος προηγείται
21:52 Καζακόπουλος: “Στο τέλος μετράει η νίκη”
21:45 Λιθουανία: Δείτε για ποιο λόγο έκλεισε αεροδρόμιο
21:37 Ηράκλειο: 41χρονος πέθανε την ώρα που έπαιζε ρακέτες
21:29 Κανελλόπουλος: «Θα συνεχίσουμε την δουλειά μας»
21:20 Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον αρχηγό της Χεζμπολάχ
21:10 Παπανδρέου: «Το μέλλον της χώρας κρίνεται στην Παιδεία»
21:00 Ανώνυμοι Αλκοολικοί στην «Π»: Λυπήθηκα τον εαυτό μου, ή θα σωζόμουν ή θα πέθαινα
20:55 Ο Ζελένσκι δηλώνει προσωπικά ευγνώμων προς τον Τραμπ
20:45 Πάτρα: Live η ομιλία του Ανδρουλάκη στη συνδιασκεψη του ΠΑΣΟΚ
20:42 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πεζοδρόμησης στην Κανάρη
20:32 Δέσποινα Μοιραράκη: Αυτά έκανα και έχασα τα κιλά…
20:24 ΔΕΕΠ Αχαΐας: Τα πρώτα αποτελέσματα από τα Καλάβρυτα
20:20 Δείτε την γκολάρα που πέτυχε ο Γεντβάι στις Σέρρες
20:12 Ρούμπιο: «Οι συνομιλίες στη Γενεύη ήταν πιο παραγωγικές», κοντά σε συμφωνία
20:04 Η Πάτρα υποδέχθηκε τον Ηγούμενο της Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ ΦΩΤΟ
19:59 Κώτσηρας από την Πάτρα: «Δεν θα αυξηθούν οι αντικειμενικές μέχρι το 2027»
19:50 Δένδιας: “Εφτα νέα μέτρα για τη στρατιωτική οικογένεια”, τι αλλάζει σε μισθούς, στέγαση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ