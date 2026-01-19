Η Πατρινή Ελλη Τρίγγου ως «Αγία» Αθανασία ΦΩΤΟ

Η ηθοποιός Ελλη Τρίγγου ενσαρκώνει θεατρικά την αμφιλεγόμενη «Αγία» Αθανασία του Αιγάλεω.

Η Πατρινή Ελλη Τρίγγου ως «Αγία» Αθανασία ΦΩΤΟ
19 Ιαν. 2026 10:06
Pelop News

Η Πατρινή ηθοποίος Ελλη Τρίγγου μεταμορφώνεται σε «Αγία» Αθανασία στο Θέατρο Βασιλάκου. Και η τελευταία αυτή μεταμόρφωση είναι εντυπωσιακή, όπως και η ιστορία που πραγματεύεται η παράσταση.

Το νέο έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη, μίας από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της νεοελληνικής δραματουργίας, «αθανασία», ανεβαίνει στη σκηνή σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη και είναι εμπνευσμένο από τον βίο και την πολιτεία της πολυσυζητημένης «Αγίας» Αθανασίας του Αιγάλεω, το πολύκροτο σκάνδαλο του «Θαυματουργού νερού» του Γ. Καματερού που «γιατρεύει» τον καρκίνο, καθώς και τη λειτουργία του ίδιου του Μεσσιανισμού, ως κοινωνικού φαινομένου.

Η Πατρινή Ελλη Τρίγγου ως «Αγία» Αθανασία ΦΩΤΟ

Τον κεντρικό ρόλο φέρνει στο σήμερα η Έλλη Τρίγγου, υιοθετώντας όλα τα χαρακτηριστικά μιας αμφιλεγόμενης αγιότητας που επηρεάζει συνειδήσεις και επηρεάζεται από τις ανάγκες της αγοράς. Μαζί της επί σκηνής, οι Θανάσης Βλαβιανός, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Ειρήνη Μπούνταλη, Γιώργος Νούσης και Αλέξανδρος Τούντας συνθέτουν ένα σκηνικό σύμπαν όπου η πίστη, η εξουσία και η ανάγκη για το «θαύμα» συγκρούονται μετωπικά με την πραγματικότητα.

Η Πατρινή Ελλη Τρίγγου ως «Αγία» Αθανασία ΦΩΤΟ

Το πρωτότυπο έργο «αθανασία» παρακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής γυναίκας που ισχυρίζεται ότι έχει επιλεγεί από τον Θεό, για να μεταφέρει στους πιστούς το μήνυμά Του. Βασίζει όλη της τη θεωρία σε μια ιδιαιτερότητα του δέρματός της, που διατηρεί όσα χαράζονται πάνω του. Αμφισβητείται απ’ τον περίγυρό της αλλά σύντομα, βρίσκει τον τρόπο να κερδίσει τις εντυπώσεις και να παγιωθεί ως «η ενδιάμεση» του Θεού. Ιδρύει τη δημοφιλή παραθρησκευτική οργάνωση «Χείρα Θεού» και καταφέρνει να γίνει μια θρησκευτική persona με μεγάλη πολιτική και κοινωνική επιρροή που κερδίζει συνεχώς έδαφος και χρήματα, εξαλείφοντας όποιον σταθεί εμπόδιο στο «θεάρεστο» έργο της

Η Πατρινή Ελλη Τρίγγου ως «Αγία» Αθανασία ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Ισπανία: Εναέρια πλάνα σοκ με drone από το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία
12:23 Ο ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» σε Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας και Βυζαντινό Δρόμο
12:20 Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε τον 41χρονο θείο της για σεξουαλική κακοποίηση
12:13 Ιαπωνία: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου μετά τη διάλυση της Βουλής
12:09 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Συλλυπητήρια στην Κ. Πολυχρονοπούλου για τον θάνατο του πατέρας της
12:06 Άνοιξε η πλατφόρμα Ε9 για το 2027 – Προθεσμία έως 31 Ιανουαρίου για τις μεταβολές του 2026
12:00 Καρυστιανού για νέο πολιτικό κίνημα: «Χωρίς ταμπέλες, χωρίς επαγγελματίες πολιτικούς»
11:57 Στο Πειθαρχικό ο δήμαρχος Κασσάνδρας για την αδειοδότηση του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι
11:54 Εξιτήριο εντός της ημέρας για τους 8 ορειβάτες μετά την περιπέτεια στον Ταΰγετο
11:46 Θλίψη στον τεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός μηχανικός Μαρίνος Σκανδάμης
11:44 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πέρασαν «τρένο» από την Σπάρτη και μένουν αήττητες!
11:43 Ο ΣΕΓΑΣ έδωσε δυναμικό «παρών» στο Αίγιο για τον 14ο Ημιμαραθώνιο
11:43 Αίγυπτος: Σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο – Εμπλέκονται επιχειρηματίας και διευθυντής
11:37 Το τρένο στην πόρτα της Πάτρας – Κυρανάκης: Στα τέλη του 2026 θα φτάνει μέχρι τον Ψαθόπυργο – Προσωρινά σε ρόλο τερμαντικού σταθμού ο οικισμός
11:34 ΙΧ έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά
11:28 ΠΑΣΟΚ: Να διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα αντικρουόμενα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
11:26 Ρεζά Παχλαβί: Δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στο Ιράν και να ηγηθεί της χώρας
11:25 Πλεύρης: «Fake news» τα σενάρια για μαζική νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών
11:22 Εσωτερικές αιχμές και δημόσια επιστολή στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών από την Εμπορική Ανανέωση
11:18 Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση στο άνοιγμα της εβδομάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ