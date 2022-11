Η Πατρινή Μαρία Μητρούλια μεταμορφώθηκε για το Halloween

Στον απόηχο του φετινού Halloween, πολλοί συμπολίτες προχώρησαν σε εντυπωσιακές αλλαγές στην εμφάνισή τους ανάμεσά τους για φέτος ξεχωρίσαμε την Πατρινή Μαρία Μητρούλια.

Το Halloween είναι μια γιορτή που έρχεται από την Αμερική, μιας και είναι ιδιαίτερη διάσημη εκεί, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει έρθει και στην Ελλάδα, με πολλούς να διοργανώνουν θεματικά parties με το κατάλληλο σκηνικό και φυσικά την κατάλληλη ενδυμασία!

Η πατρινή τραγουδίστρια δείχνει να λατρεύει αυτήν την γιορτή και η ίδια, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media δημοσίευσε πριν απο λίγες ώρες μερικές υπέροχες εικόνες που μας έκαναν να ζηλέψουμε λίγο παραπάνω.

Η ταλαντούχα Μαρία Μητρούλια βρέθηκε καλεσμένη στο Halloween party του κρουαζιερόπλιου Rhapsody of the Seas και απόλαυσε όλες τις ετοιμασίες. Το μακιγιάζ όπως μας εκμυστηρεύτηκε η ίδια, το έκανε μόνη της αποκαλύπτοντας άλλο ένα ταλέντο της, ενώ στις φωτογραφίες ποζάρει στο πλευρό του συντρόφου της Phillip Jay Miller και musical director του Rhapsody of the Seas σε άκρως επιτυχημένο Halloween ύφος!