«Ανοιχτή Γραμμή με τον Πολίτη»: Μια νέα υπηρεσία της «Πελοποννήσου» που φέρνει τη φωνή σου στο επίκεντρο της ενημέρωσης

11 Νοέ. 2025 16:22
Ο εκδοτικός οργανισμός της «Πελοποννήσου» εγκαινιάζει μια νέα, διαδραστική υπηρεσία που δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στον πολίτη. Πρόκειται για την «Ανοιχτή Γραμμή με τον Πολίτη», μια πρωτοβουλία που αξιοποιεί τα εργαλεία της σύγχρονης δημοσιογραφίας των πολιτών και μετατρέπει τους αναγνώστες και ακροατές σε ενεργούς συνεργάτες και ρεπόρτερ.

Μέσα από τη νέα αυτή πλατφόρμα, κάθε πολίτης μπορεί να στείλει παράπονα, καταγγελίες, προτάσεις, επιβραβεύσεις ή ιστορίες καλών πρακτικών από την καθημερινότητα της Πάτρας, αλλά και από κάθε περιοχή της Πελοποννήσου. Με φωτογραφίες, βίντεο ή σύντομες αναφορές, οι πολίτες μπορούν να αναδεικνύουν προβλήματα, να φωτίζουν παραδείγματα θετικών ενεργειών και να συμβάλλουν με ιδέες που βελτιώνουν τη ζωή στην πόλη

H «Ανοιχτή Γραμμή» λειτουργεί επίσης ως γραμμή υποστήριξης απέναντι στη γραφειοκρατία, δίνοντας βήμα σε όσους αισθάνονται αδικημένοι από τη δημόσια διοίκηση ή την τοπική αυτοδιοίκηση. Με τη δημόσια καταγραφή και ανάδειξη τέτοιων περιπτώσεων, στόχος είναι να ασκηθεί πίεση για λύσεις, να υπάρξει λογοδοσία και να ακουστεί η φωνή των πολιτών που συχνά μένει στο περιθώριο.

Η επικοινωνία είναι απλή και άμεση:
Μέσω Viber, στον λογαριασμό 6909.196.125, κάθε πολίτης μπορεί να στείλει σύντομα και ξεκάθαρα το μήνυμά του, συνοδευόμενο —όπου είναι δυνατόν— από φωτογραφία ή βίντεο.

Το μήνυμα της δράσης είναι ξεκάθαρο:

Στείλτε μας τις καταγγελίες σας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας – γίνετε κι εσείς ρεπόρτερ της “Πελοποννήσου”!
Η «Ανοιχτή Γραμμή με τον Πολίτη» είναι η φωνή σου, η δύναμή σου, το βήμα σου στην ενημέρωση.

Στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ζωντανή κοινότητα συμμετοχής, όπου η ενημέρωση γίνεται υπόθεση όλων.
Γιατί η δημοσιογραφία, όταν ακούει τη φωνή του πολίτη, γίνεται πραγματικά δημοκρατική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
