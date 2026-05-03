Η «Πελοπόννησος» σε ΑΝΤ-1 και ΣΚΑΪ για το φιάσκο στο αεροδρόμιο Αράξου – Φωτογραφίες-βίντεο

Κώστας Λαμπρόπουλος, Προκόπης Κόγκος και Κώστας Βικάτος μίλησαν στις εκπομπές του ΑΝΤ-1 και του ΣΚΑΪ για το τραγικό συμβάν στο αεροδρόμιο Αράξου την Πρωτομαγιά.

Η «Πελοπόννησος» σε ΑΝΤ-1 και ΣΚΑΪ για το φιάσκο στο αεροδρόμιο Αράξου - Φωτογραφίες-βίντεο Στις εκπομπές του ΑΝΤ-1 και του ΣΚΑΪ για το συμβάν στο αεροδρόμιο Αράξου
03 Μάι. 2026 14:08
Pelop News

Το σοκαριστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πελοπόννησος» για το τραγικό συμβάν την Πρωτομαγιά στο αεροδρόμιο του Αράξου και κυρίως το αποκλειστικό βίντεο του βιντεογράφου μας Κώστα Βικάτου, το οποίο έκανε τον γύρο της Ελλάδας, «έπαιξαν δυνατά σε όλα τα πανελλήνια ειδησεογραφικά δίκτυα, φανερώνοντας για μια ακόμη φορά τη δυναμική και την εγκυρότητα του δημοσιογραφικού μας Οργανισμού.

Η «Πελοπόννησος» σε ΑΝΤ-1 και ΣΚΑΪ για το φιάσκο στο αεροδρόμιο Αράξου - Φωτογραφίες-βίντεο

Χαρακτηριστική είναι η παρουσία των δημοσιογράφων και του βιντεογράφου μας σε αθηναϊκές ενημερωτικές εκπομπές, εκεί όπου κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους για το απίστευτο γεγονός. Συγκεκριμένα, ο βιντεογράφος Κώστας Βικάτος, ο οποίος ήταν επάνω στη μοιραία σκάλα που έπεσε, μίλησε το πρωί της στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ-1, εκεί όπου ήταν καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου και ο αρχισυντάκτης της «Π» και συντονιστής του Peloponnisos FM 103,9 Κώστας Λαμπρόπουλος.

Παράλληλα, το μεσημέρι του Σαββάτου βγήκε στην εκπομπή «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ ο Προκόπης Κόγκος, ο οποίος ήταν παρόντας στην εκδήλωση στον Αραξο και απείχε λίγα μόλις μέτρα από τη σκάλα που έπεσε.

Η «Πελοπόννησος» σε ΑΝΤ-1 και ΣΚΑΪ για το φιάσκο στο αεροδρόμιο Αράξου - Φωτογραφίες-βίντεο Η «Πελοπόννησος» σε ΑΝΤ-1 και ΣΚΑΪ για το φιάσκο στο αεροδρόμιο Αράξου - Φωτογραφίες-βίντεο Η «Πελοπόννησος» σε ΑΝΤ-1 και ΣΚΑΪ για το φιάσκο στο αεροδρόμιο Αράξου - Φωτογραφίες-βίντεο

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:25 Ήττα για την Εθνική πόλο Γυναικών, σήμερα με Ιταλία
14:17 Καστός: Το νησί ησυχαστήριο
14:08 Η «Πελοπόννησος» σε ΑΝΤ-1 και ΣΚΑΪ για το φιάσκο στο αεροδρόμιο Αράξου – Φωτογραφίες-βίντεο
14:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Το προξενιό της Πίπσυ
13:53 Στο 136,8% η μείωση του ΑΕΠ μέσα στο 2026
13:46 ΙΟΠ: Νέες διακρίσεις για αθλητές του ΑμεΑ
13:37 Άγριο έγκλημα στη Κωνσταντινούπολη, πεθερά δολοφόνησε νύφη! ΒΙΝΤΕΟ
13:29 Αχαΐα: 4 υποθέσεις στο αστυνομικό δελτίο – Κλοπές και συλλήψεις σε Πάτρα, Δρέπανο και Καλάβρυτα
13:20 Αίγιο: Μπήκε σε αποθήκη και με ριφιφί πέρασε σε καταστήματα – Λεία 23.000 ευρώ
13:12 Πάτρα: Με επιτυχία η δράση καθαρισμού στην Πλαζ από εθελοντές ΦΩΤΟ
13:06 Για το χάλκινο μετάλλιο και τα κορίτσια της ΕΣΚΑ-Η – Φωτογραφίες
13:00 Νατάσσα Μανόνα: Μπορείς να γίνεις η ελπίδα ενός ανθρώπου – Γίνε Εθελοντής Δότης Μυελού των Οστών
12:51 Τα αγόρια της ΕΣΚΑ-Η στον μικρό τελικό με ΕΣΚΑΝΑ – Αποτελέσματα και φωτογραφίες
12:49 Πάτρα: Σύλληψη ανήλικης για απόπειρα κλοπής οχήματος – Δικογραφία και σε βάρος της μητέρας της
12:38 Τάσος Μπουγάς για Ακύλα: Μου λένε πως το «Ferto» είναι αντιγραφή του «Θέλεις μπουζούκια πάμε»
12:27 Καφέζας: «Είμαστε παρέα, έχουμε πετύχει κάτι πραγματικά πολύ μεγάλο, δεν τελειώσαμε» 
12:26 Βρετανία: Δίδυμες γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, αλλά έχουν διαφορετικούς πατέρες
12:17 Σκληρή ανακοίνωση της ΕΣΗΕΠΗΝ για το ατύχημα του Αράξου: Απαιτούμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση του περιστατικού
12:09 Ιωάννινα – Δυτική Μακεδονία: Εγκρίθηκε νέα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις περιοχές Natura2000
12:00 Θα πάει ο Κώστας Καραμανλής στο συνέδριο της ΝΔ; Μία άσκηση με εύκολη λύση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ