Η «Πελοπόννησος» σε ΑΝΤ-1 και ΣΚΑΪ για το φιάσκο στο αεροδρόμιο Αράξου – Φωτογραφίες-βίντεο

Το σοκαριστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πελοπόννησος» για το τραγικό συμβάν την Πρωτομαγιά στο αεροδρόμιο του Αράξου και κυρίως το αποκλειστικό βίντεο του βιντεογράφου μας Κώστα Βικάτου, το οποίο έκανε τον γύρο της Ελλάδας, «έπαιξαν δυνατά σε όλα τα πανελλήνια ειδησεογραφικά δίκτυα, φανερώνοντας για μια ακόμη φορά τη δυναμική και την εγκυρότητα του δημοσιογραφικού μας Οργανισμού.

Χαρακτηριστική είναι η παρουσία των δημοσιογράφων και του βιντεογράφου μας σε αθηναϊκές ενημερωτικές εκπομπές, εκεί όπου κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους για το απίστευτο γεγονός. Συγκεκριμένα, ο βιντεογράφος Κώστας Βικάτος, ο οποίος ήταν επάνω στη μοιραία σκάλα που έπεσε, μίλησε το πρωί της στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ-1, εκεί όπου ήταν καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου και ο αρχισυντάκτης της «Π» και συντονιστής του Peloponnisos FM 103,9 Κώστας Λαμπρόπουλος.

Παράλληλα, το μεσημέρι του Σαββάτου βγήκε στην εκπομπή «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ ο Προκόπης Κόγκος, ο οποίος ήταν παρόντας στην εκδήλωση στον Αραξο και απείχε λίγα μόλις μέτρα από τη σκάλα που έπεσε.

