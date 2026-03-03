Η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας στην τουριστική έκθεση Βερολίνου: «Δίχτυα» στη Γερμανία

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της σε μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές αγορές της Ευρώπης, συμμετέχοντας μέσα σε λίγες ημέρες σε δύο μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, όπου θα παρουσιάσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής στους επαγγελματίες του κλάδου.

Η Αντιπεριφέρεια Τουριστικής Ανάπτυξης, με επικεφαλής τον Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο, έχει δηλώσει συμμετοχή σε δύο σημαντικές εκθέσεις εκ των οποίων η πρώτη είναι η ITB Berlin, η οποία ξεκινά σήμερα στο Βερολίνο.

Η Γερμανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραδοσιακές αγορές εισερχόμενου τουρισμού τόσο για την Αττική όσο και για τη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια «πρωταθλητές» στην επισκεψιμότητα της περιοχής αναδεικνύονται οι Γερμανοί με πολλές πτήσεις τσάρτερ από γερμανικές πόλεις.

Η συγκεκριμένη έκθεση δίνει ιδιαίτερη έμφαση, μεταξύ άλλων, στον πολιτισμό, την τοπική γαστρονομία, τις δραστηριότητες στη φύση, τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τον τουρισμό ευεξίας -τομείς στους οποίους η περιοχή επιδιώκει να αναδείξει το δικό της ισχυρό αποτύπωμα το επόμενο διάστημα.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια διεθνή τουριστική έκθεση της χώρας, η οποία διοργανώνεται από το Messe Berlin από το 1966 και φέτος γιορτάζει την 60ή διοργάνωσή της. Αποτελεί το κορυφαίο Travel Trade Show παγκοσμίως, με συμμετοχές από περισσότερες από 170 χώρες. Την έκθεση επισκέπτονται πάνω από 100.000 άτομα, συμμετέχουν περισσότεροι από 5.800 εκθέτες και περίπου 1.300 επαγγελματίες αγοραστές (buyers).

Η δεύτερη διοργάνωση, στην οποία θα συμμετάσχει η Περιφέρεια, είναι στη Γαλλία, όπου από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η Διεθνής Εκθεση Τουρισμού στο Παρίσι. Η έκθεση αυτή συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες της Ευρώπης, με περισσότερους από 200 εκθέτες από όλο τον κόσμο, προσελκύοντας επισκέπτες, οικογένειες, λάτρεις των ταξιδιών και επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν προορισμούς, πολιτισμούς και νέες ταξιδιωτικές τάσεις.

Επικεφαλής της αποστολής που αναχώρησε χθες για τη Γερμανία είναι ο Π. Σακελλαρόπουλος, ο οποίος έχει μεριμνήσει ώστε το περίπτερο της Περιφέρειας να διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για την ολοκληρωμένη προβολή των πλεονεκτημάτων της Δυτικής Ελλάδας.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Στόχος μας είναι να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο τα τουριστικά μας μεγέθη το 2026 και στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουμε στην έκθεση του Βερολίνου» δήλωσε ο Π. Σακελλαρόπουλος, προσθέτοντας: «Το περίπτερό μας αναδεικνύει τις πολλές επιλογές που έχει όποιος επιλέξει να επισκεφθεί την περιοχή μας. Εχουμε προγραμματίσει συναντήσεις μεταξιδιωτικούς πράκτορες και είμαστε αισιόδοξοι ότι η Δυτική Ελλάδα θα προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες».

Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση στο Βερολίνο πραγματοποιείται υπό τη βαριά σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων και των οικονομικών αναταράξεων που προκαλεί η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, με όλα να είναι ανοιχτά για το επόμενο διάστημα.

Στόχος των εκπροσώπων του τουριστικού τομέα είναι, μεταξύ άλλων, να αφουγκραστούν τα μηνύματα και να αποτιμήσουν το εύρος των πιθανών επιπτώσεων για την τουριστική περίοδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



