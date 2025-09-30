Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέδειξε την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη μέσα από ένα μοναδικό Fam Trip με τη Δήμητρα Κοντοβά

Στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία), παρουσιάστηκαν οι προσβάσιμες υποδομές και τα σημαντικά πολιτιστικά μνημεία, με στόχο την ανάδειξη της Περιφέρειας ως πρότυπου προορισμού προσβάσιμου τουρισμού.

30 Σεπ. 2025 17:00
Pelop News

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριήμερο Fam Trip που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή της Δήμητρας Κοντοβά, δημιουργού περιεχομένου και ενεργής φωνής για θέματα συμπερίληψης και ισότιμης πρόσβασης.

Στιγμές του ταξιδιού:

  • Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πάτρα, η Δήμητρα Κοντοβά επισκέφτηκε το 4o Δημοτικό Σχολείο (Ρούφειο), όπου ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Πάνος Σακελλαρόπουλος την υποδέχτηκαν. Η Δήμητρα Κοντοβά είχε μια ξεχωριστή στιγμή με μαθητές της Ε και ΣΤ΄ Δημοτικού, στους οποίους μίλησε για τη σημασία της συμπερίληψης και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Στη συνέχεια περιηγήθηκε στο κέντρο της πόλης της Πάτρας, ενώ το απόγευμα πραγματοποίησε ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αναδεικνύοντας την προσβασιμότητα στους πολιτιστικούς χώρους.
  • Το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Παναγιώτη Μπράμου,  πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, προβάλλοντας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη συμπερίληψη και την ισότιμη εμπειρία για όλους στους κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας.
  • Τέλος, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, επισκέφτηκε το Ξενοκράτειο Μουσείο στο Μεσολόγγι, όπου με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προβλήθηκε η σημασία της διατήρησης και προσβασιμότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η τριήμερη αυτή δράση κατέδειξε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επενδύει σε έναν τουρισμό ανοιχτό σε όλους, συνδέοντας τις υποδομές προσβασιμότητας (όπως τα συστήματα SEATRAC) με τα μνημεία πολιτισμού και την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, δήλωσε: «Η Δυτική Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι ένας τόπος που συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό και καινοτομία, με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Οραματιζόμαστε έναν τουρισμό χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε επισκέπτης απολαμβάνει ισότιμα τα πλεονεκτήματα του τόπου μας.»

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Πάνος Σακελλαρόπουλος ανέφερε:  «Με το συγκεκριμένο Fam Trip στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ο τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα είναι για όλους. Η συμπερίληψη και η προσβασιμότητα δεν είναι απλώς προτεραιότητες, αλλά βασικές αξίες της στρατηγικής μας. Θέλουμε κάθε επισκέπτης, ανεξαρτήτως των αναγκών του, να νιώθει ευπρόσδεκτος, να απολαμβάνει το πολιτιστικό μας πλούτο και να ζει αυθεντικές εμπειρίες. Η συνεργασία μας με τη Δήμητρα Κοντοβά αποτελεί έμπνευση και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στον δρόμο του τουρισμού χωρίς αποκλεισμούς».

 
