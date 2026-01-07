Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την «Ημέρα Καριέρας» στην Πάτρα
Σύνδεση επιχειρήσεων με υποψήφια στελέχη και ενίσχυση της απασχολησιμότητας στη Δυτική Ελλάδα
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, διοργανώνει την «Ημέρα Καριέρας», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η διασύνδεση των επιχειρήσεων με υποψήφια στελέχη, η ανάδειξη των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας στη Δυτική Ελλάδα.
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα:
-
Να παρουσιάσουν την εταιρεία τους σε ενημερωτικό περίπτερο.
-
Να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με υποψήφιους εργαζόμενους.
-
Να συμβάλουν στη συζήτηση για δεξιότητες και επαγγέλματα αυξημένης ζήτησης.
-
Να ενισχύσουν την εταιρική τους προβολή και τη σύνδεσή τους με το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό ή θέλουν να έρθουν σε επαφή με νέους επαγγελματίες, ανέργους και άτομα που ενδιαφέρονται για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.
Η «Ημέρα Καριέρας» αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και τοπικών εργαζομένων, ενώ παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αύξηση της απασχολησιμότητας στη Δυτική Ελλάδα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News