Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την «Ημέρα Καριέρας» στην Πάτρα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, διοργανώνει την «Ημέρα Καριέρας», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διασύνδεση των επιχειρήσεων με υποψήφια στελέχη, η ανάδειξη των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας στη Δυτική Ελλάδα.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα:

Να παρουσιάσουν την εταιρεία τους σε ενημερωτικό περίπτερο.

Να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με υποψήφιους εργαζόμενους.

Να συμβάλουν στη συζήτηση για δεξιότητες και επαγγέλματα αυξημένης ζήτησης.

Να ενισχύσουν την εταιρική τους προβολή και τη σύνδεσή τους με το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό ή θέλουν να έρθουν σε επαφή με νέους επαγγελματίες, ανέργους και άτομα που ενδιαφέρονται για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Η «Ημέρα Καριέρας» αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και τοπικών εργαζομένων, ενώ παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αύξηση της απασχολησιμότητας στη Δυτική Ελλάδα.

