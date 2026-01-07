Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την «Ημέρα Καριέρας» στην Πάτρα

Σύνδεση επιχειρήσεων με υποψήφια στελέχη και ενίσχυση της απασχολησιμότητας στη Δυτική Ελλάδα

07 Ιαν. 2026 15:24
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, διοργανώνει την «Ημέρα Καριέρας», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διασύνδεση των επιχειρήσεων με υποψήφια στελέχη, η ανάδειξη των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας στη Δυτική Ελλάδα.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα:

  • Να παρουσιάσουν την εταιρεία τους σε ενημερωτικό περίπτερο.

  • Να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με υποψήφιους εργαζόμενους.

  • Να συμβάλουν στη συζήτηση για δεξιότητες και επαγγέλματα αυξημένης ζήτησης.

  • Να ενισχύσουν την εταιρική τους προβολή και τη σύνδεσή τους με το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό ή θέλουν να έρθουν σε επαφή με νέους επαγγελματίες, ανέργους και άτομα που ενδιαφέρονται για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Η «Ημέρα Καριέρας» αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και τοπικών εργαζομένων, ενώ παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αύξηση της απασχολησιμότητας στη Δυτική Ελλάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
