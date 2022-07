Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε Διεθνές Συνέδριο Συνεταιριστικής Οικονομίας

Με βάση την εμπειρία από την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου AGROSEVI η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο Συνεταιριστικής Οικονομίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από την 13η έως την 15η Ιουλίου 2022 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το συνέδριο οργανώθηκε από την International Cooperative Alliance Committee on Cooperative Research (ICA CCR) με βασικό θέμα “Rethinking co-operatives: From local to global and from the past to the future”.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: “Socialeconomyaspectsin 3 Europeanregions. Findings and recommendations from a transregional cooperation project” επικεντρώθηκε στις βασικές παραμέτρους της κοινωνικής οικονομίας στις περιοχές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (PROVINCIA DE BURGOS – Spain, Council of OULU Region – Finland, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ελλάδα) καθώς και στις προτάσεις οι οποίες αποτέλεσαν μέρος του Policy Paper του προγράμματος.

Την ενότητα του συνεδρίου “Cooperatives and social economy” στην οποία συμμετείχε η ΠΔΕ συντόνισε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Bordeaux, Maryline Filippi και συμμετείχαν ερευνητές από την Φινλανδία και την Ισπανία καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας.

Τη συμμετοχή και την ανακοίνωση της ΠΔΕ υποστήριξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και μέλη της ομάδας του ευρωπαϊκού έργου, Σπύρος Παπασπύρου και Σοφία Καρβέλη.