Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε μεγάλη τουριστική έκθεση- Το μήνυμα Σακελλαρόπουλου

Η Δυτική Ελλάδα κάνει συνεχώς βήματα για αύξηση του «αποτυπώματός» της στον τουριστικό κλάδο και η απόδειξη είναι ότι η Περιφέρεια Δυτικής συμμετέχει σε μια ακόμα μεγάλη τουριστική έκθεση.

Ο λόγος για την Athens International Tourism & Culture Expo 2025, η οποία ξεκίνησε προχθές και φιλοξενείται στο εμβληματικό χώρο του Ζαππείου. Μια διοργάνωση που τιμά και αναδεικνύει τον ελληνικό τουρισμό και τον πολιτισμό ως δύο αλληλένδετους πυλώνες ανάπτυξης.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Athens International Tourism & Culture Expo είναι η συμμετοχή κορυφαίων International Hosted Buyers από όλο τον κόσμο, με 1.600 φιλοξενούμενους αγοραστές από 100 χώρες και 55.000 Β2Β συναντήσεις.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για πρώτη φορά συμμετείχε με δικό της περίπτερο με επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο. Στο περίπτερο φιλοξενούνται και προβάλλονται έξι επιχειρήσεις της Αχαΐας που έχουν σχέση με τον τουριστικό κλάδο.

Ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος μίλησε στην «Πελοπόννησο» και ανέφερε στα όσα είπε στην ομιλία του και είναι: «Ο τουρισμός σήμερα δεν είναι μια στατική έννοια. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αλλάζει, διευρύνεται, εξελίσσεται. Και αυτό ακριβώς κάνουμε κι εμείς: εξελίσσουμε τη Δυτική Ελλάδα σε έναν προορισμό που ενώνει όσα η χώρα μας έχει πιο πολύτιμα».

Είναι μεγάλη μας χαρά που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σήμερα εδώ, στην καρδιά της Αθήνας, σε μια έκθεση που δεν προβάλλει απλώς προορισμούς — αλλά ανοίγει δρόμους. Δρόμους συνεργασίας, καινοτομίας και διεθνούς εξωστρέφειας.

Ονομάζουμε αυτό το μεγάλο συλλογικό μας έργο:

Olympian Land – Η Γη των Συμβόλων.

Η γη όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες.

Η γη του Επικούριου Απόλλωνα, της Αρχαίας Ολυμπίας, του Πατροκοσμά, του Πρωτόκλητου, του Κωστή Παλαμά.

Η γη των Ελευθέρων Πολιορκημένων και της Αγίας Λαύρας.

Η γη που ενώνει το Ιόνιο με τον Μωριά και την Αιτωλοακαρνανία.

Η γη που — που ταξιδεύει τη Δυτική Ελλάδα σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα παρουσιάζουμε ένα νέο τουριστικό αφήγημα.

Όχι απλώς μια περιφέρεια, αλλά ένα δυναμικό δίκτυο εμπειριών:

Τον πολιτισμό που ζει μέσα στα μνημεία μας και τα φεστιβάλ μας.

Τη φύση που απλώνεται από τον Χελμό και τη Λίμνη Τσιβλού, μέχρι τις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας.

Την αυθεντικότητα των ανθρώπων μας και την πλούσια γαστρονομία της δυτικής Ελλάδας.

Τις περιήγησεις και τις διαδρομές που συνδέουν το παρελθόν με το μέλλον — από τον Οδοντωτό μέχρι τα νέα μονοπάτια των ορεινών όγκων μας.

Η Δυτική Ελλάδα δεν προσφέρει έναν προορισμό.

Προσφέρει μια ολόκληρη εμπειρία ζωής.

Τι φέρνουμε στην Athens Expo 2025

Ερχόμαστε σήμερα εδώ με τρεις ξεκάθαρους στόχους:

-Να ενισχύσουμε την τουριστική μας ταυτότητα διεθνώς.

Να παρουσιάσουμε το Olympian Land ως έναν ενιαίο, οργανωμένο και σύγχρονο προορισμό, με μοναδική πολιτιστική κληρονομιά και αναβαθμισμένες υποδομές.

-Να αναπτύξουμε B2B συνεργασίες με Hosted Buyers και διεθνείς αγορές.

Η Δυτική Ελλάδα έχει πλέον ώριμο τουριστικό προϊόν για να σταθεί ανταγωνιστικά σε αγορές όπως ΗΠΑ, Ιταλία, Γαλλία, Σκανδιναβία και Ανατολική Ευρώπη.

-Να προωθήσουμε μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της Περιφέρειας.

Υποδομές, διαδρομές, λιμάνια, αεροδρόμια, προγράμματα Interreg, ψηφιακά εργαλεία τουριστικής προβολής — όλα αυτά αποτελούν τη βάση για την επόμενη δεκαετία”.

