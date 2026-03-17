Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη FOOD EXPO 2026 με 24 επιχειρήσεις – Ισχυρό αποτύπωμα για τον αγροδιατροφικό κλάδο

Με οργανωμένη παρουσία και κοινό περίπτερο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στη FOOD EXPO 2026 μαζί με 24 επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, αναδεικνύοντας τα ποιοτικά προϊόντα της περιοχής και ενισχύοντας την εξωστρέφεια σε μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

17 Μαρ. 2026 12:34
Pelop News

Η Περιφέρεια συμμετείχε στη FOOD EXPO 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με 24 επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΔΕ. Μέσα από το κοινό τους περίπτερο κατάφεραν να αναδείξουν τα ποιοτικά προϊόντα, αξιοποιώντας στο μεγαλύτερο βαθμό την επιδότηση που έλαβαν από την ΠΔΕ.

Η FOOD EXPO αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό, το σημαντικότερο εμπορικό Φόρουμ για τα Τρόφιμα και Ποτά στη χώρα μας και το κορυφαίο εμπορικό γεγονός στην Νότια Πύλη της Ευρώπης. Η έκθεση άνοιξε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 και υποδέχθηκε περισσότερους από 1.300 εκθέτες που παρουσίασαν ό,τι καλύτερο έχει να δείξει ο αγροδιατροφικός κλάδος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 3.500 διεθνείς αγοραστές από 30 χώρες.

Τα εγκαίνια της FOOD EXPO έγιναν την Κυριακή 15 Μαρτίου, από τον  υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Τσιάρα. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Γεώργιος Κοντογιάννης, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Κωνσταντίνος Μήλιος και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Σπύρος Παπασπύρου.

Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας αναδείχθηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την Κυριακή 15 Μαρτίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του F&B Business Laboratory. Παρουσιάστηκε η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ για την περίοδο 2028–2034.

Η συμμετοχή στις εκθέσεις αγροδιατροφής επιδοτείται και υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, καθώς και με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο τη στήριξη και την ενίσχυση των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων έχει συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας των πέντε φορέων, η οποία συνεδριάζει τακτικά και διασφαλίζει τον συντονισμό, την αποτελεσματικότητα και τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος των επιχειρήσεων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:07 Ανδρέας Κατσανιώτης : Ερώτηση προς Κ. Κυρανάκη για την αναστολή και την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων
14:04 Θεσσαλία: Σε λειτουργία το myBusinessSupport για τον νέο κύκλο ενίσχυσης μετά τον Daniel
14:00 Πάτρα: Στο τραπέζι τα κόκκινα δάνεια και η «νέα αρχή» για οφειλέτες και αγορά – Διημερίδα του περιοδικού «Πατρινόραμα»
13:57 Καλαμαριά: Νέα προθεσμία για τον 23χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 20χρονου
13:54 Η λάβα έφτασε στη θάλασσα στο Ρεϊνιόν μετά από 19 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Πιτόν ντε λα Φουρνέζ
13:49 Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για στοχευμένα μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση
13:47 Η Φέρμελη στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού – Έκθεση «Ιδέες & Σύμβολα», Εκπαιδευτικά Εργαστήρια και Επιστημονική Διάλεξη.
13:42 Ομόφωνα ένοχος ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας – Ένοχος και ο ξάδερφός του
13:39 Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή: Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός
13:36 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων: πώς να κάνετε σωστή επιλογή και να προστατεύσετε το όχημά σας
13:30 Η Lidl Ελλάς υποδέχεται την άνοιξη με έναν νέο μεγάλο διαγωνισμό
13:21 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία πολεμική επιχείρηση»
13:20 Ο «δρόμος» της ασφάλειας ξεκινά από το σχολείο – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας στην Αχαΐα
13:14 Νέα σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα: 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Αγία Κυριακή
13:09 USS Gerald R. Ford: Επιστρέφει στη Σούδα μετά τη φωτιά που έκαιγε για πάνω από 30 ώρες
13:07 Ευρωλίγκα: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης εισιτήριων
13:06 Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου» ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ανυπεράσπιστοι εκπαιδευτικοί σε αίθουσες-αρένες και στην Αχαΐα: «Εχουμε κλάψει συναδέλφους»
13:00 Τζαβέντ Ασλάμ: Ανακλήθηκε η διεθνής προστασία του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας
12:54 Αναβολή για την ΠΓΕ, ήττα για τον Ερυθρό Αστέρα στις γυναίκες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
