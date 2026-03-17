Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη FOOD EXPO 2026 με 24 επιχειρήσεις – Ισχυρό αποτύπωμα για τον αγροδιατροφικό κλάδο

Η Περιφέρεια συμμετείχε στη FOOD EXPO 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με 24 επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΔΕ. Μέσα από το κοινό τους περίπτερο κατάφεραν να αναδείξουν τα ποιοτικά προϊόντα, αξιοποιώντας στο μεγαλύτερο βαθμό την επιδότηση που έλαβαν από την ΠΔΕ.

Η FOOD EXPO αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό, το σημαντικότερο εμπορικό Φόρουμ για τα Τρόφιμα και Ποτά στη χώρα μας και το κορυφαίο εμπορικό γεγονός στην Νότια Πύλη της Ευρώπης. Η έκθεση άνοιξε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 και υποδέχθηκε περισσότερους από 1.300 εκθέτες που παρουσίασαν ό,τι καλύτερο έχει να δείξει ο αγροδιατροφικός κλάδος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 3.500 διεθνείς αγοραστές από 30 χώρες.

Τα εγκαίνια της FOOD EXPO έγιναν την Κυριακή 15 Μαρτίου, από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Τσιάρα. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Γεώργιος Κοντογιάννης, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Κωνσταντίνος Μήλιος και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Σπύρος Παπασπύρου.

Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας αναδείχθηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την Κυριακή 15 Μαρτίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του F&B Business Laboratory. Παρουσιάστηκε η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ για την περίοδο 2028–2034.

Η συμμετοχή στις εκθέσεις αγροδιατροφής επιδοτείται και υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, καθώς και με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο τη στήριξη και την ενίσχυση των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων έχει συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας των πέντε φορέων, η οποία συνεδριάζει τακτικά και διασφαλίζει τον συντονισμό, την αποτελεσματικότητα και τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος των επιχειρήσεων.

