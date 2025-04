Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο 8ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Δημόσιας Υγείας, στη Βαρκελώνη

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στο 8ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Δημόσιας Υγείας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Απριλίου 2025, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, με θέμα «Improving population health and being prepared for the unexpected» (Βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και προετοιμασία για το απρόβλεπτο).

Το συνέδριο συγκέντρωσε κορυφαίους ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες υγείας και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από όλο τον κόσμο, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε κρίσιμα ζητήματα δημόσιας υγείας.

Οι κύριες θεματικές ενότητες περιλάμβαναν: Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Ψυχική υγεία, COVID-19, Καρκίνος, Επιδημιολογία και λοιμώδη νοσήματα ,Υγεία εφήβων και νεαρών ενηλίκων, Οικονομικά της υγείας κ.α

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, εκπροσώπησε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου, που αφορούσαν τις προκλήσεις και τις καινοτομίες στον τομέα της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτού, ανέφερε: «Η συμμετοχή μας στο 8ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Δημόσιας Υγείας αποτελεί σημαντικό βήμα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών με ειδικούς από την Ευρώπη και τον κόσμο, ενισχύουμε τις προσπάθειές μας για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή μας και την προετοιμασία μας για μελλοντικές προκλήσεις. Με αφορμή την φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (7 Απριλίου), με κεντρικό μήνυμα «Υγιείς αφετηρίες, ελπιδοφόρο μέλλον» (Healthy beginnings, hopeful futures) αναδεικνύεται η ανάγκη να δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία των γυναικών και των παιδιών τους, από τη σύλληψη μέχρι και τη δια βίου φροντίδα. Η προστασία της μητρότητας και της παιδικής υγείας δεν είναι μόνο θέμα υγειονομικής πολιτικής, αλλά ανθρώπινο δικαίωμα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο, μέσω της ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας και της προώθησης συνεργειών. Η εγγύτητα στις ανάγκες των πολιτών μάς δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε στοχευμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εναρμονιζόμαστε με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και επενδύουμε σε σύγχρονες και ανθρώπινες πολιτικές υγείας που βάζουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας είναι μια υπενθύμιση της ανάγκης να εργαστούμε συλλογικά για να χτίσουμε πιο δίκαια και ανθεκτικά συστήματα υγείας για όλους».

