Η Πλαζ είναι έτοιμη να υποδεχτεί το patrathlon 2025

26 Σεπ. 2025 12:54
Pelop News

Όλα είναι έτοιμα για να διεξαχθεί το Patrathlon 2025 το οποίο θα φιλοξενηθεί στους χώρους της Πλαζ και είναι έτοιμο να χαρίσει σε μικρούς και μεγάλους τη χαρά του αθλητισμού.

Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση για την Ελλάδα η οποία αποτελείται από ένα σύνολο αθλητικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και παιδαγωγικών δράσεων που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και σε όλο το εύρος της κοινωνίας της Πάτρας και των γύρω περιοχών.

Το Patrathlon είναι μια μοναδική εκδήλωση που δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά, νέους και οικογένειες να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν περισσότερα από 40 αθλήματα και δράσεις, να συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες και να έρθουν πιο κοντά στις αξίες του αθλητισμού: την υγεία, την ομαδικότητα, τον σεβασμό και τη συνεργασία.

Φυσικά οι διοργανωτές έχουν προγραμματίσει διαγωνισμούς, αγώνες και πολιτιστικές δράσεις για να δείξουν σε όλους τη χαρά του αθλητισμού.

Τo patrathlon 2025 συνδιοργανώνεται από τον ΕΣΠΦΑΑ Πατρών – Επιστημονικό Σύλλογο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πατρών και τον Δήμο Πατρέων με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστήμιου Πατρών.
