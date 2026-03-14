Η ποίηση παίρνει θέση στην Πάτρα: Εβδομάδα αφιερωμένη στον λόγο και τη δημιουργία στο Πολύεδρο

Σε ρυθμούς ποίησης θα κινηθεί από τις 16 έως τις 21 Μαρτίου το Πολύεδρο στην Πάτρα, οργανώνοντας μια εβδομάδα αφιερωμένη στον ποιητικό λόγο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, που τιμάται στις 21 Μαρτίου. Στον χώρο θα φιλοξενηθεί έκθεση βιβλίων ποίησης, ενώ παράλληλα το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει και την έκθεση φωτογραφίας «Οι ποιητές στο Πολύεδρο». Μέσα από καθημερινές αναφορές, αναγνώσεις και παρουσιάσεις, θα ξεδιπλωθεί και η διαδρομή 45 χρόνων ποίησης, με επίκεντρο τους δημιουργούς και τα έργα που έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς στο Πολύεδρο.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ατομική εικαστική έκθεση της Κατερίνας Μπότσαρη με τίτλο «Τα αντι-μνημεία του αύριο», εντάσσοντας στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα και μια εικαστική συνομιλία με τη λογοτεχνία και τη δημιουργική έκφραση.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει η εκδήλωση της Τετάρτης 18 Μαρτίου στις 8 το βράδυ, αφιερωμένη στον Οδυσσέα Ελύτη, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό του. Για τον νομπελίστα ποιητή θα μιλήσει η σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Αχαΐας Ρούλα Αλεξανδροπούλου, ενώ θα ακολουθήσουν αναγνώσεις ποιημάτων του, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Περιοχής Πατρών.

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα συνεχίζονται οι δημιουργικές συναντήσεις με τίτλο «Με βελόνα και κλωστή», όπου το κοινό καλείται να πλέξει, να κεντήσει, να ράψει, να μπαλώσει και να συζητήσει, σε μια ανοιχτή διαδικασία δημιουργίας και επικοινωνίας.

Η εβδομάδα συνεχίζεται την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 12.30 το μεσημέρι με τη δράση «Ποιήτριες διαβάζουν ποίησή τους». Στην εκδήλωση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Μάρω Γαλάνη, Χριστίνα Καραντώνη, Νικολέττα Κατσιδήμα, Κατερίνα Μέτσιου, Καλλιόπη Μπαγουλή, Ελένη Σιγαλού και Βαρβάρα Χριστιά, σε μια συνάντηση αφιερωμένη στη γυναικεία ποιητική φωνή.

Το Σάββατο 21 Μαρτίου, η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές στιγμές. Από τις 10.30 έως τις 12.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική δράση για παιδιά με τίτλο «Με έμπνευση την ποίηση…», όπου οι μικροί συμμετέχοντες θα διαβάσουν και θα δημιουργήσουν με οδηγό τον ποιητικό λόγο. Λίγες ώρες αργότερα, στη 1 μετά το μεσημέρι, η εβδομάδα ποίησης θα ολοκληρωθεί με αναγνώσεις αγαπημένων ποιημάτων από φίλους της ποίησης, με μουσική συνοδεία από τον κιθαρίστα Δημήτρη Μακρή. Έτσι, το Πολύεδρο δίνει και φέτος στην Πάτρα έναν σταθερό τόπο συνάντησης για τις λέξεις, τις φωνές και τις μικρές εκείνες στιγμές που κάνουν την ποίηση να επιστρέφει στην καθημερινότητα.

