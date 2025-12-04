Η προσευχή της Ρίτα Γουίλσον στον Άγιο Φανούριο και η φανουρόπιτα ΦΩΤΟ

Η διαδικτυακή ανάρτηση της ελληνικής καταγωγής Ρίτας Γουίλσον, σύζυγος του οσκαρικού ηθοποιού Τομ Χανκς.

Η προσευχή της Ρίτα Γουίλσον στον Άγιο Φανούριο και η φανουρόπιτα ΦΩΤΟ
04 Δεκ. 2025 16:02
Pelop News

Η ελληνικής καταγωγής Ρίτα Γουίλσον, συζυγος του Τομ Χανκς, είναι γνωστή για την ορθόδοξη πίστη στην οποία μεγάλωσε και αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή της ότι πέρασε ένα απρόσμενο άγχος όταν διαπίστωσε πως είχαν χαθεί βασικά προσωπικά της αντικείμενα: το πορτοφόλι, η πιστωτική κάρτα, το δίπλωμα οδήγησης και κάποια χρήματα.

Παρότι, όπως είπε, δεν είχε απευθυνθεί ποτέ στον Άγιο Φανούριο, η σύζυγος του Τομ Χανκς, ένιωσε πως αυτή τη φορά έπρεπε να το κάνει.

Σε σχετική δημοσίευση στο Instagram, έγραψε:

«Λοιπόν. Έχασα το πορτοφόλι μου. Πιστωτική κάρτα. Μετρητά. Δίπλωμα οδήγησης. Στην Ελληνορθόδοξη πίστη υπάρχει ένας Άγιος στον οποίο προσεύχεσαι όταν χάνεις πράγματα. Ο Άγιος Φανούριος… Μέσα σε δύο μέρες, βρήκα το πορτοφόλι μου αφού είχα ψάξει παντού… ήμουν σίγουρη ότι θα με βοηθούσε να τα βρω. Ήμουν ενθουσιασμένη».

Η ηθοποιός περιέγραψε ότι ένιωσε μια εσωτερική παρότρυνση να ψάξει σε σημείο που δεν είχε ελέγξει ξανά — και εκεί εντοπίστηκε τελικά το πορτοφόλι. Το γεγονός αυτό, όπως είπε, την έκανε να θέλει να δείξει την ευγνωμοσύνη της.

Εξηγεί στη συνέχεια: «Η δύναμη της πίστης είναι, ε, δυνατή. Όταν έχεις προσευχηθεί σε εκείνον, μπορείς να δείξεις την ευγνωμοσύνη σου ψήνοντας μια “φανουρόπιτα”. Την έφτιαξα, χρησιμοποιώντας μια συνταγή μιας αγαπημένης φίλης… Ανυπομονώ να τη δοκιμάσω».

Στο ίδιο ποστ μοιράστηκε και φωτογραφίες από τη πίτα που ετοίμασε.

Η παράδοση της φανουρόπιτας και η προσωπική της σύνδεση
Περίπου στη μέση της ανάρτησής της, η Γουίλσον αναφέρει πως η ιστορία της συνδέεται άμεσα με την ελληνική ορθόδοξη παράδοση, στην οποία μεγάλωσε. Εκείνη τη στιγμή, όπως παραδέχεται, ένιωσε ότι είχε πραγματική ανάγκη να απευθυνθεί στον άγιο που, σύμφωνα με την παράδοση, βοηθά στην εύρεση χαμένων αντικειμένων — υλικών ή και πνευματικών.

Κλείνοντας τη δημοσίευσή της, απευθύνθηκε και στους ακόλουθούς της, ρωτώντας:
«Έχετε εσείς καμία ασυνήθιστη ιστορία εύρεσης χαμένων αντικειμένων;».

