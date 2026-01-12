Η πρώτη αντίδραση Χριστοδουλίδη μετά την παραίτηση Χαραλάμπους

Σε νέα τοποθέτηση προχώρησε ο Νίκος Χριστοδουλίδης από τη Λεμεσό για το επίμαχο βίντεο με τις μίζες, λίγα λεπτά μετά τη γνωστοποίηση της παραίτησης του Χαράλαμπου Χαραλάμπους από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του.

«Η παραίτησή του δεν είναι αποτέλεσμα πιέσεων, ούτε πράξη ενοχής αλλά πράξη εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης» τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Χριστοδουλίδης ερωτηθείς σχετικά από τους δημοσιογράφους. «Είμαι εδώ, δεν κρύβομαι», σημείωσε.

Όπως είπε, σχετική δήλωση του για την παραίτηση Χαραλάμπους θα εκδοθεί μέσα στην ημέρα.

Κύπρος: Παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας



Νωρίτερα, την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους μετά το βίντεο με τις μίζες.

