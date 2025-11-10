Η πρώτη εβδομάδα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα

Την περασμένη Τρίτη 4/11/2025 οπότε και ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά της, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έπιασε αμέσως δουλειά, δίνοντας ένα πρώτο δείγμα του χαρακτήρα και των προθέσεών της.

Με πρωτόγνωρη εξωστρέφεια και διάθεση για συνεργασία, η Αμερικανίδα πρέσβης από τις πρώτες κιόλας ημέρες ακολούθησε ένα βαρύ πρόγραμμα, καθώς είχε μια σειρά από εθιμοτυπικές συναντήσεις και επαφές με πολιτικά πρόσωπα αλλά και με επιχειρηματικούς παράγοντες της χώρας, με τους οποίους συζήτησε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα. Η στρατηγική της φαίνεται να είναι διττή. Αφενός να αναδείξει τη σημασία των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ και αφετέρου να ενδυναμώσει τις επαφές της με το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η πρώτη επίσημη συνάντηση έγινε στις 4 Νοεμβρίου, όταν η νέα πρέσβης των ΗΠΑ πέρασε την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, για να επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Μία ημέρα πριν είχε συναντηθεί με τα μέλη του αμερικανικού διπλωματικού σώματος στην Ελλάδα. Το πρώτο τετ α τετ μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και της νέας πρέσβεως έγινε σε ιδιαιτέρως θερμό κλίμα, το οποίο καταγράφηκε και από τις κάμερες, παρουσία της υφυπουργού Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και της γενικής γραμματέως της Προεδρίας, πρέσβειρας ε.τ. Αλίκης Χατζή.

Αμέσως μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων, η Κ. Γκιλφόιλ κάθισε στον καναπέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου είχαν έναν απίθανο διάλογο. Αρχικά, ο Κ. Τασούλας τής επεσήμανε το μεγάλο ενδιαφέρον για την άφιξή της, με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ να απαντά ότι της φέρθηκαν πολύ καλά. Στη συνέχεια ο Ελληνας Πρόεδρος ενδιαφέρθηκε να μάθει αν είχε έρθει ξανά στην Ελλάδα ως τουρίστρια. Η Κ. Γκιλφόιλ ανέφερε ότι είχε καλύψει τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, το 2004, και αποκάλυψε, μάλιστα, πως είχε κάνει στη χώρα μας τον μήνα του μέλιτος με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της, Ερικ Βιλένσι, ο οποίος ήταν παρών στο Προεδρικό Μέγαρο μαζί με τον γιο τους, Ρόναν Αντονι. «Υπέροχος μήνας του μέλιτος», αναπόλησε η Κ. Γκιλφόιλ, ενώ ο Κ. Τασούλας παρατήρησε με χιούμορ: «Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν…». Για να λάβει την απάντηση της Κ. Γκιλφόιλ: «Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο».

Γεωστρατηγική σημασία

Η συνάντηση με τον Κ. Τασούλα, μάλιστα, διήρκεσε πάνω από μία ώρα, ενώ ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει 20 λεπτά, ενδεικτικό του καλού κλίματος. Στην κατ’ ιδίαν συνάντησή τους και όπως έγινε γνωστό, μεταξύ άλλων, οι δυο τους συνομίλησαν για τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των υποδομών. Ο Κ. Τασούλας, μάλιστα, έκανε σαφές ότι οι δυνατότητες της χώρας δεν μπορούν να υπονομεύονται και να παρουσιάζονται ως μέρος δήθεν ελληνοτουρκικών διαφορών, με την πρέσβη να προσθέτει ότι η Αμερική έχει αντιληφθεί τη μεγάλη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας.

Λίγο πριν φύγει, η Κ. Γκιλφόιλ, με τον αυθορμητισμό που τη διακατέχει, αγκάλιασε και φίλησε τον Ελληνα Πρόεδρο, ενώ αποχωρώντας χαιρέτησε έναν προς έναν όχι μόνο τον στρατιωτικό σύμβουλο και τους υπασπιστές του Προέδρου, που ήταν παρατεταγμένοι, αλλά και συμβούλους και υπαλλήλους του Προεδρικού Μεγάρου. Στη συνέχεια, η νέα πρέσβης κατευθύνθηκε προς το υπουργείο Εξωτερικών, όπου είχε την πρώτη επίσημη συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Μάλιστα, η Κ. Γκιλφόιλ είχε μαζί της και μια κόκκινη τσάντα με δώρο που προοριζόταν για τον Ελληνα υπουργό.

Κατά τη συνάντηση, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα, συζητήθηκαν θέματα στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ και επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών. Οι δυο τους συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών. Ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμά της, η νέα πρέσβης συναντήθηκε την περασμένη Τετάρτη με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην είσοδο του Μαξίμου, μάλιστα, στεκόταν και ο πρωθυπουργικός σκύλος, ο Πίνατ, τον οποίο η Κ. Γκιλφόιλ έσπευσε να χαιρετήσει. «Είμαστε πολύ ευτυχείς που σας βλέπουμε και έρχεστε σε μια εποχή που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε περαιτέρω. Υπάρχει μια ευρεία ατζέντα θεμάτων, την ώρα που η Ελλάδα είναι πυλώνας περιφερειακής σταθερότητας και σύμμαχος των ΗΠΑ», τόνισε ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή τους, ενώ αναφέρθηκε στη Διεθνή Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και πυλώνας σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο.

«Τιμή και προνόμιο»

Από την πλευρά της η Κ. Γκιλφόιλ ανέφερε: «Είναι τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι στη χώρα σας, στην Αθήνα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας. Το επόμενο έτος θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και έχουν σχεδιαστεί σημαντικές και ιστορικές πρωτοβουλίες», τόνισε η 25η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, επισημαίνοντας μάλιστα ότι η ενέργεια είναι πυλώνας στη διαφύλαξη των συνόρων. «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την πρόοδο στην πολιτική και οικονομική συνεργασία, στο εμπόριο, στην ανάπτυξη και στην ασφάλεια. Προχωρούμε με ταχύ ρυθμό ώστε οι σχέσεις μας να φτάσουν σε νέα ύψη», προσέθεσε.

Στη σύντομη συζήτηση που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμα ότι υπάρχει μια ευρεία ατζέντα θεμάτων προς συζήτηση για την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας και προσέθεσε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας. Ακόμη, ανέφερε πως η χώρα διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο ως παράγοντας σταθερότητας σε όλες τις περιφερειακές συγκρούσεις συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της Μέσης Ανατολής.

Μετά το πέρας της συνάντησης, η Αμερικανίδα πρέσβης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας «φανταστική» την πρώτη συνάντηση με τον Ελληνα πρωθυπουργό. «Είχα μια φανταστική πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική επικεντρώνεται στα αποτελέσματα, στη δημιουργία συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλειά μας, διευρύνουν τις ευκαιρίες και προωθούν την ευημερία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται με θάρρος και πεποίθηση και αποτελεί ζωτικό εταίρο σε αυτή την προσπάθεια. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις δύο χώρες μας», έγραψε.

Στην πρεσβευτική κατοικία

Το ίδιο βράδυ, η Κ. Γκιλφόιλ, σε ρόλο οικοδέσποινας, παρέθεσε δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία προς τιμήν του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ, του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ και του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ελληνοαμερικανού Μάικλ Ρήγας, καθώς και των αντιπροσωπειών που βρέθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του διεθνούς Συνεδρίου για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC).

Το «παρών» έδωσαν πολιτικοί και επιχειρηματίες. Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως κ.ά.

Από τον επιχειρηματικό κόσμο, στη δεξίωση βρέθηκαν ο πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρειών AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου, o Δημήτρης και o Xρήστος Κοπελούζος, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Aegean Ευτύχιος Βασιλάκης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Βασίλης Αποστολόπουλος.

Στο Jefferson House βρέθηκαν επίσης από τον εφοπλιστικό κόσμο ο Ευάγγελος Μαρινάκης, η Μαρία Αγγελικούση, ο Γιώργος Προκοπίου, ο Νίκος Τσάκος και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Παρόντες στη δεξίωση ήταν ο ομογενής δισεκατομμυριούχος Ερικ Βασιλάτος, ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας Τζον Χριστοδούλου, ο Λέων Πατίτσας, ο επιχειρηματίας και πρόεδρος των Greeks for Trump Χρήστος Μαραφάτσος, ο δικηγόρος Πέτρος Μαχάς, η Τατιάνα Μπλάτνικ κ.ά.

Η Αμερικανίδα πρέσβης παρευρέθη και παρακολούθησε την περασμένη Πέμπτη τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC), χαρακτηρίζοντας ως «ιστορική» την υπογραφή της συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες και την έναρξη γεωτρήσεων στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο από μεγάλους ενεργειακούς κολοσσούς.

Στην ομιλία της η Κ. Γκιλφόιλ σημείωσε ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί «παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε και όταν υπάρχει διμερής σχέση που προάγει την περιφερειακή σταθερότητα».

«Είμαι εδώ για να σας πω ότι η Αμερική επέστρεψε. Και τώρα, με τις εξορύξεις στο Ιόνιο, δείχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν η Αμερική και η Ελλάδα συνεργάζονται από κοινού. Αυτό δεν αφορά μόνο την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής, αλλά και την ενεργειακή κυριαρχία σε συνεργασία με τη σπουδαία Ελληνική Δημοκρατία», είπε. Ακόμη, αναφερόμενη σε όσους συνέβαλαν για τη συμφωνία σημείωσε: «Είναι οραματιστές, θα δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό ενεργειακό μέλλον που θα σταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή», συμπληρώνοντας: «Μόλις αρχίσαμε. Περιμένετε να δείτε».

«Δεν θα σας απογοητεύσω!»

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ ήρθε σε επαφή με την πολιτική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας στις λαμπερές δεξιώσεις όπου έδωσε το «παρών»

Πρώτη Νοεμβρίου, μεσημέρι Σαββάτου, και μια μαύρη λιμουζίνα είναι παρκαρισμένη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στον χώρο όπου καταφθάνουν οι πτήσεις εξωτερικού. Το ιδιωτικό lear jet του Ελληνοαμερικανού Ερικ Βασιλάτος προσγειώνεται. Ο κουμπάρος του Κωνσταντίνου Αργυρού και επιτυχημένος επιχειρηματίας, που έχει διαγράψει μια εξαιρετική πορεία στον χώρο της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου ως συνιδρυτής της κορυφαίας πλατφόρμας μεταπώλησης εισιτηρίων στον κόσμο Vivid Seats και στη συνέχεια ως ιδρυτής της εταιρείας επενδύσεων με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στα ψηφιακά μέσα SkyBox Capital, συνδέεται με δεσμούς φιλίας με την 25η κατά σειρά πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επιβιβάζεται στη μαύρη λιμουζίνα με κατεύθυνση το Κολωνάκι και προορισμό το Jefferson House. Λίγες ώρες μετά την άφιξή της στην Αθήνα και λίγες ημέρες πριν από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της, η Κ. Γκιλφόιλ πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια κοσμική εμφάνιση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt Athens» ως οικοδέσποινα σε μια βραδιά αφιερωμένη στην αμερικανική στρατιωτική κοινότητα, με αφορμή τη συμπλήρωση των 250 χρόνων από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η Κ. Γκιλφόιλ συνοδευόταν από τον 19χρονο γιο της Ρόναν Αντονι Βίλενσι και τη συνοδό του, η οποία κατέγραφε με φωτογραφίες και βίντεο στο κινητό της την πρώτη τους νυχτερινή έξοδο στη χώρα μας. Φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο μάξι φόρεμα γεμάτο παγέτες, συναντήθηκε με στελέχη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, με Ελληνες ομολόγους τους, με τη διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ αλλά και με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Δένδια, τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια αλλά και τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Από την επιχειρηματική κοινότητα το «παρών» έδωσαν ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρειών AKTOR, με τη σύζυγό του Ελένη Βρεττού, διευθύνουσα σύμβουλο της Credia Bank, και ο Νίκος Τσάκoς, President and CEO of Tsakos Energy Navigation LTD, με τη σύζυγό του και σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη. Εκεί ήταν επίσης ο δικηγόρος και πρώην πρόξενος της Ελλάδας στο Μονακό Πέτρος Μαχάς, ο Κύπριος μεγιστάνας του real estate Τζον Χριστοδούλου και ο Ελληνοαμερικανός Ε. Βασιλάτος.

Με το μενού να περιλαμβάνει μοσχαρίσιο φιλέτο με κόκκινο κρασί και σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά ή ψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι και δροσερά κοκτέιλ, οι 300 καλεσμένοι σήκωσαν τα ποτήρια τους στην υγεία της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ρrive πάρτι

Κυριακή βράδυ, λίγο πριν από τις 22:00, και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ καταφτάνει σε prive πάρτι που διοργανώνεται προς τιμήν της στο Κέντρο Αθηνών. Φορώντας μια μάξι υπέρλαμπρη τουαλέτα στις αποχρώσεις του γκρι-ασημί με ασορτί δωδεκάποντα peep toe και κρατώντας το τσαντάκι statement του οίκου Valentino, το Garavani VLOGO Signature Minaudière clutch bag, το οποίο κοστίζει περίπου 6.000 ευρώ, η Κ. Γκιλφόιλ συγκεντρώνει πάνω της τα φλας των φωτογράφων. Υπεύθυνος για τις ενδυματολογικές της επιλογές είναι ο εκκεντρικός στυλίστας Fancy James, ο οποίος έχει έρθει από την Αμερική στην Ελλάδα για να επιμελείται κάθε της εμφάνιση. «Ως πρέσβης ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Ελληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε την Ελλάδα», δήλωσε πριν εισέλθει στο Κέντρο Αθηνών.

Με τις προσκλήσεις να φτάνουν τις 150, οι καλεσμένοι που εισέρχονται στην αίθουσα βλέπουν τη φωτογραφία της Αμερικανίδας πρέσβεως από πρόσφατη φωτογράφισή της σε γυναικείο περιοδικό μόδας να δεσπόζει σε μια τεράστια led οθόνη. Το «παρών» έδωσαν η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ναυτιλίας Β. Κικίλιας με τη σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού, ο πρώην υπουργός Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας και η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη. Από τον χώρο του επιχειρείν ήταν ο Θοδωρής Κυριακού, πρόεδρος και CEO του Ομίλου ΑΝΤ1, ο Γιώργος και η Αλεξάνδρα Προκοπίου, ο Πέτρος Παππάς με την Εμη Λιβανίου, ο Χρήστος Μεγάλου της Τράπεζας Πειραιώς, ο Κωστής Φραγκούλης του Propeller Club, ο Ν. Τσάκος και η Σ. Κριθαριώτη, ο Ανδρέας Χατζηγιάννης, τέως πρόεδρος της Κυπριακής Ενωσης Πλοιοκτητών, με τη σύζυγό του Μαρία, ο Στέφανος Χανδάκας, CEO του «Μητέρα», ο οικονομολόγος Αγγελος Φιλιππίδης, ο Κύπριος δισεκατομμυριούχος Τζον Χριστοδούλου, ο Πάνος Ξενοκώστας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ, ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της εταιρείας Μύλοι Λούλη, η πρέσβης του Παναμά στις ΗΠΑ, Ερικα Μούινς. Ακόμα, ο Ρωμανός Ροδόπουλος, αντιπρόεδρος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, με τη σύζυγό του Μαργαρίτα Βλάσση, ο CEO της PANIC Records Γιώργος Αρσενάκος, ο επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης Γιάννης Μωράκης μαζί με τη σύντροφό του, Σοφία Ρίζου, η Ντέπυ Σιδεράκη, ο Γιώργος Νίκας και ο εφοπλιστής και επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης.

Με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να ανεβάζει το κέφι στα ύψη τραγουδώντας τις μεγάλες επιτυχίες του, η Κ. Γκιλφόιλ δεν δίστασε να δοκιμάσει τις ικανότητές της στο χασαποσέρβικο μαζί με τον εφοπλιστή Ν. Τσάκο και τη σύζυγό του Σ. Κριθαριώτη.

