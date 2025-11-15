Η Πρωτοβάθμια Υγεία περνά στα Πανεπιστήμια: Τα πρώτα Κέντρα Υγείας αλλάζουν ρόλο

Η Ελλάδα περνά σε μια νέα φάση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με τη δημιουργία των πρώτων Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας υπό την αιγίδα των Ιατρικών Σχολών της χώρας.

Όπως δηλώνει στο Πρακτορείο FM και την Τάνια Μαντουβάλου ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καθηγητής Χειρουργικής και διευθυντής της 4ης Χειρουργικής Κλινικής στο «Αττικόν», Νικόλαος Αρκαδόπουλος, το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Σχολής θα αναλάβει τον συντονισμό των Κέντρων Υγείας στη Λ. Αλεξάνδρας και στο Ίλιον — τα πρώτα που θα λειτουργήσουν με τον νέο πανεπιστημιακό χαρακτήρα.

Μετά την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, δρομολογείται η λειτουργία Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας, τα οποία θα τελούν υπό τη διαχείριση καθηγητών Ιατρικής και θα ενισχύσουν τον δεσμό ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και την πρωτοβάθμια περίθαλψη. «Η αλλαγή είναι ουσιαστική, γιατί φέρνει το Πανεπιστήμιο πιο κοντά στην πρόληψη και τη δημόσια υγεία, δύο τομείς που είναι σήμερα καθοριστικοί για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού», σημειώνει ο κ. Αρκαδόπουλος.

Εκπαίδευση και αναβάθμιση

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει διπλό όφελος: επιστημονική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ουσιαστική εκπαίδευση φοιτητών και γιατρών. «Το Πανεπιστήμιο διαθέτει την τεχνογνωσία και τη διάθεση να στηρίξει τη μετάβαση. Ήταν καιρός να γίνει αυτό το βήμα. Μέσα από τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας θα δοθεί στους φοιτητές ένας μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος, ενώ οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα, τεκμηριωμένα πρωτόκολλα πρόληψης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η πρόληψη, τονίζει ο κ. Αρκαδόπουλος, αποτελεί τον πυρήνα της νέας αυτής προσέγγισης. «Μπαίνουμε δυναμικά στην πρόληψη και στα προγράμματα διαχείρισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Είναι βασικό μας όπλο για την υγεία του πληθυσμού», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας ότι η Ιατρική Σχολή έχει ήδη σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης, όπως το “Προλαμβάνω” για τις νεοπλασίες και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Το χρονοδιάγραμμα

Όπως εξηγεί, μέσα στο 2025 θα ολοκληρωθούν οι τεχνικές διαδικασίες για την εκλογή και εγκατάσταση των νέων καθηγητών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας, ενώ μέσα στο 2026 αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα η λειτουργία τους. «Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας σε κάθε υγειονομική Περιφέρεια της χώρας, διασυνδεδεμένα με τις Ιατρικές Σχολές. Η Ελλάδα διαθέτει επτά Ιατρικές Σχολές και η Αθήνα, λόγω πληθυσμού, θα έχει δύο τέτοια κέντρα», σημειώνει.

Η τεχνολογία στο προσκήνιο

Η τηλεϊατρική αποτελεί κομβικό στοιχείο του νέου μοντέλου. «Προβλέπεται στον νόμο και θα ενταχθεί πλήρως στις υπηρεσίες των Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας», αναφέρει, φέρνοντας ως παράδειγμα τις ήδη υπάρχουσες τηλεϊατρικές υπηρεσίες του Αιγινήτειου Νοσοκομείου για την άνοια και τα νευρολογικά νοσήματα.

Το Κέντρο Υγείας στο Ίλιον θα συνδέεται λειτουργικά με το νοσοκομείο «Αττικόν», ενώ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα έχει διασύνδεση με τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του κέντρου. Η εμπειρία του Πανεπιστημίου στη διαχείριση μεγάλων δομών, όπως του «Αττικού», αποτελεί —όπως τονίζει ο κ. Αρκαδόπουλος— εγγύηση για την επιτυχία του εγχειρήματος.

«Η Ιατρική Σχολή απέδειξε ότι μπορεί να αναλαμβάνει και να φέρνει εις πέρας μεγάλες δομές υγείας. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Υπάρχει η γνώση, υπάρχει η διάθεση και τα αποτελέσματα θα έρθουν σύντομα», καταλήγει.

