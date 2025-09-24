Η Revoil υπογράφει τη Χάρτα Διαφορετικότητας

Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2019 με στόχο την ενίσχυση της ισότητας και της συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο.

Η Revoil υπογράφει τη Χάρτα Διαφορετικότητας
24 Σεπ. 2025 14:03
Pelop News

Η Revoil, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στον κλάδο της ενέργειας και των καυσίμων, προχώρησε στην υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, σεβασμού και συμπερίληψης.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2019 με στόχο την ενίσχυση της ισότητας και της συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο. Μέσα από αυτήν, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που την υπογράφουν δεσμεύονται να αναγνωρίζουν και να σέβονται τη διαφορετικότητα των εργαζομένων τους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

Με την υπογραφή της Χάρτας, η Revoil αναλαμβάνει την υποχρέωση:

  • Να προάγει την ισότητα ευκαιριών και την ίση μεταχείριση σε όλες τις διαδικασίες της.
  • Να αναγνωρίζει και να αξιοποιεί τη διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της, ως πηγή δύναμης, καινοτομίας και ανάπτυξης.
  • Να επενδύει σε εκπαιδευτικές δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της.
  • Να καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε εργαζόμενος αισθάνεται σεβαστός, αποδεκτός και ασφαλής.

Ο Ευάγγελος Γ. Ρούσσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Revoil δήλωσε:

«Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική της Revoil για την προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης. Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε καθημερινά ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η διαφορετικότητα θεωρείται πλεονέκτημα, ενισχύοντας την εταιρική μας κουλτούρα και τη σύνδεσή μας με την κοινωνία».

Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Revoil εντάσσεται πλέον στο δίκτυο επιχειρήσεων και οργανισμών που στηρίζουν ενεργά τη Χάρτα Διαφορετικότητας στην Ελλάδα, συμβάλλοντας σε μία αγορά εργασίας πιο δίκαιη, ανοιχτή και συμπεριληπτική.

 

Σχετικά με τη Χάρτα Διαφορετικότητας

Η Χάρτα Διαφορετικότητας για την Ελλάδα υλοποιείται από το ΚΕΑΝ, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της είναι η προώθηση της συμπερίληψης, της ισότητας, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, ευθυγραμμίζοντας την ελληνική αγορά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:21 Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού στην Παναχαϊκή
16:18 Πίσω από τα ρεπορτάζ: Άνθρωποι και καθημερινότητα στους οικισμούς Ρομά
16:16 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Eurobank μέσω του egg – enter grow go
16:08 Στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου «Smart-Hubs» παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος,
16:08 Το εκπαιδευτικό ταξίδι έμελλε να είναι το τελευταίο του – Θρήνος για τον 20χρονο δόκιμο στο Blue Star Chios
15:59 Η Νέα Δημοκρατία τιμά τον Διονύση Γκοτσούλια – Εκδήλωση με τη Νίκη Κεραμέως στην Κάτω Αχαΐα
15:54 Συνάντηση Νεκτάριου Φαρμάκη με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια
15:52 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν αδελφοκτόνος
15:43 Στρατιωτική θητεία: Ποιες είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση οπλιτών
15:35 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή στην Πάτρα
15:27 Ναύπακτος: Άνδρας έκλεψε 10 «ΣΚΡΑΤΣ» από πρακτορείο ΟΠΑΠ – Τον έπιασαν όταν προσπάθησε να πληρωθεί
15:19 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης
15:10 Ερύμανθος: Σοβαρό τροχαίο με μπετονιέρα στην Εθνική Οδό 111 – Τραυματίας ο οδηγός ΦΩΤΟ
15:08 Εξιχνιάστηκε δύο χρόνια μετά η κλοπή εργαλείων στο Αίγιο
15:00 Μεταμόρφωση Σωτήρος: Η… εικονική πλατεία – «Πνίγονται» από τη σκόνη οι περίοικοι – Αυτοψία της «Π»
14:59 Δρομολογείται ανάκληση διεθνούς προστασίας για 24χρονο Παλαιστίνιο μετά τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας
14:55 ΓΕΕΘΑ: Κλήση υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων με ελλιπή δικαιολογητικά, προθεσμία έως 29/9/2025 (23:59)
14:48 Αίγιο: Άνδρας «άνοιξε» αυτοκίνητο για να κλέψει 12 ευρώ!
14:46 Μητσοτάκης-Ζαχαράκη στα Δημόσια Ωνάσεια Περιστερίου: Ανακαινισμένα σχολεία, ψηφιακά εργαλεία και στόχος για 22 μονάδες
14:46 Από το Σπήλαιο των Λιμνών στα Σπήλαια της Ευρώπης: Τέχνη και Προϊστορία, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ