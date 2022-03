Η Ρωσία κατηγορεί Ουκρανούς σαμποτέρ για τον βομβαρδισμό του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Όπως ανακοίνωσε η Ουκρανία, ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες ένα παρακείμενο πενταώροφο κτίριο εκπαίδευσης, ένα συμβάν που οδήγησε στην καταδίκη της Μόσχας από τη διεθνή κοινότητα μια εβδομάδα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το εργοστάσιο λειτουργεί κανονικά και η περιοχή είχε τεθεί υπό ρωσικό έλεγχο από τις 28 Φεβρουαρίου.

«Ωστόσο το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή δίπλα στο εργοστάσιο, έγινε προσπάθεια από το εθνικιστικό καθεστώς του Κιέβου να κάνει μια αποκρουστική προβοκάτσια», φέρεται να δήλωσε ο εκπρόσωπος Ίγκορ Κονασένκοφ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας είπε πως μια περιπολία της ρωσικής εθνοφρουράς δέχθηκε επίθεση από ομάδα Ουκρανών σαμποτέρ στην περιοχή δίπλα στο εργοστάσιο.

⚡️⚡️⚡️As a result of the shelling at the #Zaporozhye nuclear power plant, a fire started. The exact location of the fire is being specified. CCTV cameras at the plant show flames and smoke. pic.twitter.com/XoN2TzAVJu

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022