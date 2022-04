Η Σία Αναγνωστοπούλου για την ελληνική κινηματογραφική παρουσία στο Φεστιβάλ Καννών

«Η ελληνική παρουσία στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών επιβεβαιώνει τα σημαντικά βήματα του κινηματογραφικού κόσμου της χώρας μας». Αυτό σημειώνει σε μήνυμά της η βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Πολιτισμού της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σία Αναγνωστοπούλου.

Συνεχίζοντας η κ. Αναγνωστοπούλου σημειώνει χαρακτηριστικά: «Αξίζουν συγχαρητήρια στον Πάνο Κούτρα για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του «Dodo» στο τμήμα Cannes Premiere, αλλά και ξεχωριστός έπαινος στις ελληνικές συμπαραγωγές των ταινιών «Crimes of the Future», «Triangle of Sadness» και Burning Days».

Πρόκειται για κινηματογραφικά έργα που υπογραμμίζουν την ανασυγκρότηση της ελληνικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα συνιστούν -με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο- ενδείξεις μίας ευρύτερης -αισθητικής και σεναριακής- στροφής σε επίκαιρα ερωτήματα που αφορούν τις υβριδικές ταυτότητες, τις κοινωνικές πραγματικότητες και τους μεγάλους μετασχηματισμούς της εποχής μας.

Ο χώρος του κινηματογράφου έχει υποφέρει πολύ την τελευταία δεκαετία: από τις δομικές παθογένειες των μηχανισμών χρηματοδότησης, τις περικοπές στα χρόνια κρίσης και της προβληματικής αντίληψης ότι η χώρα μας είναι «μικρή» και κατά συνέπεια δεν μπορεί να έχει παρουσία στη διεθνή κινηματογραφική πραγματικότητα.

Κάθε επιτυχία λοιπόν του ελληνικού κινηματογράφου είναι μια έμπρακτη υπέρβαση των περιορισμών του παρόντος και υπενθύμιση ότι η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει σε κάθε επίπεδο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα την κινηματογραφική κοινότητα, να διασφαλίσει τη λειτουργία του ΕΚΚ και του ΕΚΟΜΕ, να χαράξει μια μακρόπνοη εθνική στρατηγική σε στενή συνεργασία με τις δυναμικές φωνές που πρωταγωνιστούν στη νέα εποχή του ελληνικού κινηματογράφου».