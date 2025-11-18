Η “Σκυλίσια Ζωή” στο Επίκεντρο+: Η Αννέτα Παπαθανασίου ξεδιπλώνει το χιούμορ και τις σκιές της οικογένειας

Η «Σκυλίσια Ζωή» καταφθάνει στο Επίκεντρο+ με ένα έργο που κινείται ανάμεσα στην ευαισθησία, την ειρωνεία και το καταλυτικό χιούμορ. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο αδέρφια που παλεύουν με αποφάσεις, ενοχές και φόβους γύρω από την οικογένεια, τον έρωτα και τον θάνατο.

Η Αννέτα Παπαθανασίου εξηγεί πώς προσέγγισε τις εύθραυστες εναλλαγές της παράστασης και τη συνεργασία με τους Γιώργο Τσαπόγα και Εύη Γιαννακοπούλου, δημιουργώντας μια σκηνική εμπειρία που μιλά με οικειότητα και αλήθεια στο κοινό.

Η “Σκυλίσια Ζωή” είναι μια μαύρη κωμωδία που μιλά για τον έρωτα, την οικογένεια και τον θάνατο. Πώς καταφέρνει το χιούμορ να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο τραγικό και το ανθρώπινο;

Αυτό είναι το νόημα της ζωής, να μπορείς, ακόμα και στις πιο τραγικές στιγμές, να χρησιμοποιείς όσο γίνεται το χιούμορ για να ανταπεξέρχεσαι στις δύσκολες καταστάσεις. Η συγγραφέας του έργου, η Μάρτα Μπουτσάκα, είναι Καταλανή και έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορ που μπορεί με απλό τρόπο να μεταφέρει στη σκηνή σκέψεις που θα μπορούσε να έχει κάνει ο καθένας μας σε μια συζήτηση με έναν φίλο ή συγγενή. Επίσης, το χιούμορ λειτουργεί ως αντίστιξη και αντίβαρο μετά από μια σκηνή που δημιουργεί συγκίνηση και θίγει δύσκολα θέματα.

Δύο αδέρφια εγκλωβισμένα στις φοβίες, τις ενοχές και τις επιλογές τους. Πόσο εύκολο είναι να μιλήσει κανείς στο θέατρο για την οικογένεια χωρίς να πέσει στην παγίδα του διδακτισμού;

Η Σκυλίσια Ζωή είναι γραμμένη με τέτοιον απλό τρόπο που δεν τίθεται ζήτημα διδακτισμού. Αισθάνεσαι σε όλη τη διάρκεια ότι μιλάνε δύο πολύ κοντινοί σου άνθρωποι και ταυτίζεσαι με τα λόγια και τις πράξεις τους. Σκέφτεσαι «α, κι εγώ θα έκανα το ίδιο» ή «ακριβώς αυτό συνέβη και σε μένα και βρέθηκα κι εγώ στην ίδια κατάσταση», ενώ ο ήρωας του έργου σου δίνει μια απάντηση που θα μπορούσε να σου δώσει και ένας φίλος. Μετά και από τη δική μου μικρή έρευνα και αναζήτηση, παρατήρησα ότι οι Ισπανοί και οι Καταλανοί —όπως και πολλοί Έλληνες συγγραφείς— χειρίζονται το χιούμορ με ιδιαίτερο τρόπο και περνούν τα θέματα που πραγματεύονται χωρίς να υπάρχει διδακτισμός.

Η Μάρτα Μπουτσάκα χειρίζεται τη ζωή και τον θάνατο με ευαισθησία και ειρωνεία. Τι ήταν αυτό που σας άγγιξε περισσότερο στη γραφή της;

Με άγγιξε το χιούμορ της, το οποίο είναι λυτρωτικό και πνευματώδες. Σατιρίζει με έξυπνο τρόπο χωρίς υπερβολές και λαϊκισμό. Η Μπουτσάκα χρησιμοποιεί τη λογική ακόμα και στις πιο ακραίες αποφάσεις των ηρώων της και τις παρουσιάζει με τέτοιο τρόπο που τελικά σε πείθει. Η αφήγησή της είναι καταιγιστική, έχει συνέπεια και μια πολύ ανθρώπινη λογική, αλλά και συγκίνηση. Όταν το διάβασα, ταυτίστηκα με πάρα πολλά από όσα περιγράφει· αναγνώρισα γεγονότα και συναισθήματα πολύ γνώριμα. Γέλασα, συγκινήθηκα, και το διάβασα απνευστί. Σε αυτό βοήθησε και η τόσο ζωντανή, ανθρώπινη μετάφραση της Μαρίας Χατζηεμμανουήλ. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι ήθελα να το σκηνοθετήσω.

Μετά από επιτυχίες όπως “Τα 39 Σκαλοπάτια” και “Ο Πρίγκηψ και ο Φτωχός”, επιστρέφετε με κάτι πιο υπαρξιακό, σχεδόν εξομολογητικό. Είναι μια πιο προσωπική σας στροφή στο θέατρο;

Στην πραγματικότητα, ψάχνω έργα που να μιλούν σε εμένα την εποχή που τα διαβάζω. Φυσικά, με ενδιαφέρει πάντα το έργο να έχει γερή βάση και θέματα που να αφορούν όλο τον κόσμο, αλλά και να εστιάζει στους ηθοποιούς, στη δημιουργικότητά τους, στη φαντασία και στον αυτοσχεδιασμό. Να είναι γρήγορο, να έχει χιούμορ και μια αισιόδοξη πλευρά, γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να ζήσουμε καλά.

Στη σκηνή βλέπουμε τον Γιώργο Τσαπόγα και την Εύη Γιαννακοπούλου. Πώς δουλέψατε μαζί τους πάνω σε αυτή τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο χιούμορ και το δράμα;

Με τους δύο ηθοποιούς που συνεργάστηκα είχαμε ξαναδουλέψει πολλές φορές. Είμαστε φίλοι και επειδή τους είχα ξανασκηνοθετήσει έχουμε κοινούς κώδικες επικοινωνίας. Είναι ζευγάρι στη ζωή, αλλά στην παράσταση υποδύονται δύο αδέλφια, κάτι που έχει το δικό του ενδιαφέρον και τη δική του πρόκληση. Η συνεργασία μας ήταν αβίαστη και πολύ δημιουργική. Στις πρόβες γελάσαμε, συγκινηθήκαμε, αγχωθήκαμε…

Η παράσταση έχει γρήγορο ρυθμό και εναλλαγές , 11 σκηνές που αλλάζουν με ταχύτητα χώρους, χρόνους και συναισθήματα. Κάθε σκηνή έχει το δικό της “χρώμα”, ανάλογα με τα συναισθήματα που μας δημιουργεί. Το ισπανικό ταπεραμέντο δεν διαφέρει πολύ από το ελληνικό όσον αφορά τους οικογενειακούς δεσμούς και τον τρόπο που αναδύονται οι εντάσεις και οι συγκρούσεις, και η ιδιαίτερη ισορροπία του χιούμορ με το δράμα. Υπό αυτό το πρίσμα ήταν εύκολο να βρούν αντίκρισμα οι ηθοποιοί στην απόδοση των ρόλων.

Η παράσταση ταξιδεύει εκτός Αθήνας και έρχεται στην Πάτρα. Τι περιμένετε από το κοινό της πόλης; Πιστεύετε πως η “Σκυλίσια Ζωή” θα τους αγγίξει με διαφορετικό τρόπο;

Πραγματικά πιστεύω ότι το έργο αυτό δεν έχει διαφορά εάν ανέβει στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη. Το κοινό θα το δει με τον ίδιο τρόπο. Αλλά επειδή δεν έχει το κοινό της Πάτρας τις ίδιες επιλογές που έχει στην Αθήνα για θεατρικές παραστάσεις νομίζω ότι θα δει το έργο με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θα εστιάσει στην ουσία του έργου και όχι μόνο στη χιουμοριστική πλευρά.

ΙΝΦΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: Μάρτα Μπουτσάκα

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Αννέτα Παπαθανασίου

Ηθοποιοί: Γιώργος Τσαπόγας, Εύη Γιαννακοπούλου

Σκηνικά – Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα

Κίνηση: Βρισηίδα Σολωμού

Μουσική – Μουσική επιμέλεια: Μαρία Χριστίνα Κριθαρά

Δημιουργία Βίντεο προβολών: Βικτώρια Βελλοπούλου

Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης

Φωτογραφίες: Λεωνίδας Παπαδόπουλος – Γιώργος Κρίκος

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

15 ευρώ γενική είσοδος / 12 ευρώ για φοιτητές

Προπώληση:more.com

Link: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/skylisia-zoi-stin-patra

Πληροφορίες στο 2610 4601050

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



