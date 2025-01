Η Sport Vision χορηγός του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola

H KAE Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη χορηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Sport Vision, η οποία θα αποτελέσει ακόμα έναν ισχυρό συμπαίκτη της ομάδας μας, για την αγωνιστική σεζόν 2024-25.

Η Sport Vision, εταιρεία αφοσιωμένη στην καινοτομία και την αριστεία, στηρίζει μια κορυφαία ομάδα που μοιράζεται τις ίδιες αξίες: ομαδικότητα, πάθος και ευγενή άμιλλα. Αυτή η συνεργασία αποτυπώνει ένα κοινό όραμα για επιτυχία, εντός και εκτός γηπέδου.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την υποστήριξη του Eλληνικού μπάσκετ και του αθλητισμού γενικότερα, η Sport Vision ενισχύει τη διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος μέσω αυτής της χορηγίας, η οποία αποτελεί μέρος του διευρυμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας.

Ως ηγέτης στον τομέα του αθλητικού εξοπλισμού, η Sport Vision συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ, υποστηρίζοντας αθλητές και ομάδες τόσο μέσω στρατηγικών συνεργασιών όσο και πρωτοβουλιών και δράσεις που στηρίζουν έμπρακτα τους αθλητές του αύριο, όπως το 3×3 Streetball Tournament που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2024 στην Αθήνα, με στόχο την προβολή του αθλήματος μέσω της προσέλκυσης νέων αθλητών, την ανάδειξη ταλέντων και την δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για τις ομάδες 3Χ3.

Η Sport Vision στέκεται με υπερηφάνεια δίπλα στην επιτυχημένη ομάδα του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola, η οποία έχει καθιερωθεί στην κορυφή της Stoiximan Greek Basketball League αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ευχόμαστε στην ομάδα να συνεχίσει να κατακτά νέα ύψη και να δημιουργεί αξέχαστες στιγμές για το άθλημα και τους φιλάθλους.

Λίγα λόγια για την Sport Vision

Η Sport Vision δραστηριοποιείται στον τομέα του λιανικού και χονδρικού εμπορίου αθλητικών προϊόντων. Η εταιρεία έχει παρουσία σε 13 Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στην Ελλάδα ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2020, με καταστήματα σε διάφορες πόλεις της χώρας όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Καλαμάτα και Καβάλα. Διαθέτει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία αθλητικά brands όπως Nike, Jordan, Adidas, Under Armour, Asics, Hoka, ON, New Balance, Reebok, και πολλά άλλα.

Ως Προμηθέας Πάτρα Βίκος Cola είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την συνεργασία μας με την εταιρεία Sport Vision, που θα αποτελέσει ακόμα έναν πολύτιμο αρωγό στην προσπάθειά μας για την τρέχουσα σεζόν και είμαστε σίγουροι πως θα αποτελέσει την απαρχή για μια πολυετή και επωφελή συμπόρευση.

