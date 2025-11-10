Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για τα γενέθλια της αδερφής του Λένας

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Κώστας Σαμαράς τα ξημερώματα της Δευτέρας, 10 Νοεμβρίου 2025, ανήμερα των γενεθλίων της αδερφής του, Λένας Σαμαρά, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο.

Με λόγια γεμάτα αγάπη και νοσταλγία, ο Κώστας Σαμαράς έγραψε στο προσωπικό του προφίλ:

«Σήμερα θα είχες γενέθλια. Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω. Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή. Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει… αλλά μου λείπεις… και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Samaras (@kostas.samaras)

