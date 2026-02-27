Η συνάντηση Γεραπετρίτη με Ρούμπιο και η αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ ΒΙΝΤΕΟ

Η ελληνοαμερικανική συνεργασία, εισέρχεται σε τροχιά εντατικοποίησης καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες – ο επόμενος Στρατηγικός Διάλογος μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ φαίνεται να προγραμματίζεται για τον Μάιο του τρέχοντος έτους, στον απόηχο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο και επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, με αιχμή τη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός ενημέρωσε την αμερικανική πλευρά για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, εντάσσοντας τη συζήτηση στο ευρύτερο πλαίσιο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η δρομολόγηση του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα προς τα τέλη της άνοιξης ή αρχές καλοκαιριού – με τον προγραμματισμό να δείχνει πως κλίνει το αργότερο έως τέλη Μαΐου – σηματοδοτεί τη βούληση των δύο πλευρών να διατηρήσουν θεσμικό και τακτικό συντονισμό σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η νέα φάση του Διαλόγου αναμένεται να καλύψει:

-Αμυντική συνεργασία

-Ενεργειακή ασφάλεια

-Οικονομική διπλωματία και επενδύσεις

-Περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Η χρονική συγκυρία δεν είναι ουδέτερη. Η Ουάσιγκτον επαναξιολογεί τη στρατηγική της στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ευρώπη αναζητεί νέο σημείο ισορροπίας στις ευρωατλαντικές σχέσεις.

Γεραπετρίτης: «Στο ανώτατο σημείο οι σχέσεις μας με ΗΠΑ»

Ο κ. Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντηση, τόνισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται «στο ανώτατο δυνατό σημείο», υπογραμμίζοντας τη στενή συνεργασία σε ενέργεια, άμυνα, εμπόριο και οικονομική διπλωματία.

«Η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας βρίσκεται σήμερα στο ανώτατο δυνατό της σημείο. Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά εξαιρετική κατάσταση», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δομική σημασία των ευρωατλαντικών δεσμών, με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να επισημαίνει ότι πρόκειται για σχέση που οικοδομήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και απαιτεί διαρκή ενίσχυση.

📍Ουάσιγκτων | Δήλωση Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στην ΕΡΤ και τους Έλληνες ανταποκριτές μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio 🔗 https://t.co/N032g4TDpk pic.twitter.com/9Xhoarzb6J — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 26, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον κ. Ρούμπιο για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, σε μια περίοδο που καταγράφεται νέα κινητικότητα.

Έτσι, η Αθήνα επιδιώκει:

-Να διατηρηθεί το ζήτημα σε πλαίσιο διεθνούς νομιμότητας

-Να ενισχυθεί η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

-Να αποφευχθούν νέες εντάσεις σε μια ήδη επιβαρυμένη γεωπολιτική συγκυρία

Το μήνυμα της ελληνικής πλευράς παραμένει σταθερό: η Ελλάδα επιδιώκει ρόλο συνδιαμορφωτή και όχι απλού παρατηρητή των εξελίξεων.

Περιφερειακά μέτωπα και παγκόσμιοι κίνδυνοι

Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης:

-Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

-Το Ιράν

-Η Ουκρανία

-Η Υποσαχάρια Αφρική

Περιοχές που – όπως επισημάνθηκε – συγκεντρώνουν αυτήν τη στιγμή κρίσιμους παγκόσμιους κινδύνους.

Σε κάθε περίπτωση – όπως τονίζουν αναλυτές – ο προγραμματισμός του Στρατηγικού Διαλόγου μέσα στο 2026 επιβεβαιώνει ότι η ελληνοαμερικανική σχέση δεν περιορίζεται σε συγκυριακές επαφές, αλλά αποκτά σταθερό θεσμικό βάθος.

