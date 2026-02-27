Η συνάντηση Γεραπετρίτη με Ρούμπιο και η αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ ΒΙΝΤΕΟ

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Γεραπετρίτη και Ρούμπιο, στον Λευκό Οίκο.

Η συνάντηση Γεραπετρίτη με Ρούμπιο και η αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ ΒΙΝΤΕΟ
27 Φεβ. 2026 9:36
Pelop News

Η ελληνοαμερικανική συνεργασία, εισέρχεται σε τροχιά εντατικοποίησης καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες – ο επόμενος Στρατηγικός Διάλογος μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ φαίνεται να προγραμματίζεται για τον Μάιο του τρέχοντος έτους, στον απόηχο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο και επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, με αιχμή τη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός ενημέρωσε την αμερικανική πλευρά για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, εντάσσοντας τη συζήτηση στο ευρύτερο πλαίσιο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η δρομολόγηση του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα προς τα τέλη της άνοιξης ή αρχές καλοκαιριού – με τον προγραμματισμό να δείχνει πως κλίνει το αργότερο έως τέλη Μαΐου – σηματοδοτεί τη βούληση των δύο πλευρών να διατηρήσουν θεσμικό και τακτικό συντονισμό σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η νέα φάση του Διαλόγου αναμένεται να καλύψει:

-Αμυντική συνεργασία

-Ενεργειακή ασφάλεια

-Οικονομική διπλωματία και επενδύσεις

-Περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Η χρονική συγκυρία δεν είναι ουδέτερη. Η Ουάσιγκτον επαναξιολογεί τη στρατηγική της στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ευρώπη αναζητεί νέο σημείο ισορροπίας στις ευρωατλαντικές σχέσεις.

Γεραπετρίτης: «Στο ανώτατο σημείο οι σχέσεις μας με ΗΠΑ»

Ο κ. Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντηση, τόνισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται «στο ανώτατο δυνατό σημείο», υπογραμμίζοντας τη στενή συνεργασία σε ενέργεια, άμυνα, εμπόριο και οικονομική διπλωματία.

«Η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας βρίσκεται σήμερα στο ανώτατο δυνατό της σημείο. Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά εξαιρετική κατάσταση», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δομική σημασία των ευρωατλαντικών δεσμών, με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να επισημαίνει ότι πρόκειται για σχέση που οικοδομήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και απαιτεί διαρκή ενίσχυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον κ. Ρούμπιο για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, σε μια περίοδο που καταγράφεται νέα κινητικότητα.

Έτσι, η Αθήνα επιδιώκει:

-Να διατηρηθεί το ζήτημα σε πλαίσιο διεθνούς νομιμότητας

-Να ενισχυθεί η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

-Να αποφευχθούν νέες εντάσεις σε μια ήδη επιβαρυμένη γεωπολιτική συγκυρία

Το μήνυμα της ελληνικής πλευράς παραμένει σταθερό: η Ελλάδα επιδιώκει ρόλο συνδιαμορφωτή και όχι απλού παρατηρητή των εξελίξεων.

Περιφερειακά μέτωπα και παγκόσμιοι κίνδυνοι

Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης:

-Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

-Το Ιράν

-Η Ουκρανία

-Η Υποσαχάρια Αφρική

Περιοχές που – όπως επισημάνθηκε – συγκεντρώνουν αυτήν τη στιγμή κρίσιμους παγκόσμιους κινδύνους.

Σε κάθε περίπτωση – όπως τονίζουν αναλυτές – ο προγραμματισμός του Στρατηγικού Διαλόγου μέσα στο 2026 επιβεβαιώνει ότι η ελληνοαμερικανική σχέση δεν περιορίζεται σε συγκυριακές επαφές, αλλά αποκτά σταθερό θεσμικό βάθος.

Πηγή: skai.gr

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές, εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά», αποκαλυπτική η Μαρία Αλιφέρη
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ