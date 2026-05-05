Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Επιβεβαιώθηκε η ισχυρή στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν συζήτησαν μεταξύ άλλων και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν κατά των ΗΑΕ

05 Μάι. 2026 22:54
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των εξαιρετικών διμερών σχέσεων.

Καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας, καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη στήριξη της Ελλάδας.

Στην ατζέντα το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας
Συζητήθηκε ακόμη το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, όπως κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεθνή ειρήνη, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την οικονομική ευημερία.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν ακόμη το βάθος της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τη συνεργασία των δύο χωρών σε μια σειρά από τομείς με αιχμή την οικονομία και τις επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και Τεχνολογίας.

