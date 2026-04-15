Η θεατρική παράσταση «Chakras» επιστρέφει στην «Αγορα»

Μετά την απαραίτητη ανάπαυση λόγω των εορτών του Πάσχα, η θεατρική παράσταση «Τσάκρας» επιστρέφει στο θέατρο «Αγορα» (Καραϊσκάκη 149) για 6 ακόμα παραστάσεις.

Το έργο είναι της Λίλιαν Δημητρακοπούλου είναι σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Παπλά, πρόκειται για αστυνομική κωμωδία και έχει ήδη κλέψει τις εντυπώσεις από τις πρώτες παραστάσεις, ενώ επιστρέφει για τα Τελευταία δύο 3ημερα από τις 17 Απριλίου μέχρι και τέλη του μήνα.

Η υπόθεση της παράστασης:

Η διάσημη δασκάλα ενεργειακής εξισορρόπησης, Έλεν Τσάκρας, επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 20 χρόνια και βρίσκεται μπλεγμένη σε έναν ιστό μυστηρίου, σκοτεινών μυστικών και… φόνο στη βίλα του παλιού της φίλου, του υπουργού Ιάσονα Ιακωβίδη. Ένας διεφθαρμένος πολιτικός, μια φίλη με μυστικά και ο αρχηγός της αστυνομίας πλέκουν ένα παιχνίδι ανατροπών και αποκαλύψεων.

Παρασκευή 21:15, Σάββατο 21:15 & Κυριακή 20:30.

Παίζουν :

Ιωάννου Θέμιδα

Μιχάλης Ευάγγελος

Παράμερος Γιώργος

Βίκυ Σταυροπούλου

Τιμή εισιτηρίου

14€ (Κανονικό)

12€ (Μειωμένο, Ομαδικά 10 ατόμων και άνω & Φοιτητές)

10€ (Ατέλεια & Άνεργοι).

Τηλ.κρατήσεων στο 690 6558899.

