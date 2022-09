Η θεωρία συνωμοσίας για παγκόσμιο μπλακ άουτ στις 24 Σεπτεμβρίου

Μία θεωρία συνωμοσίας έχει κατακλύσει την πλατφόρμα του TikTok το τελευταίο διάστημα, με πολλούς χρήστες να υποστηρίζουν πως θα υπάρξει παγκόσμιο μπλακ άουτ σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου.

Οι ίδιοι αναφέρουν πως το μπλακ άουτ μπορεί να προκληθεί από μια… μεγάλη φυσική καταστροφή, από μια πυρηνική επίθεση, μια καταιγίδα ή μια μεγάλη επίθεση στον κυβερνοχώρο.

Πώς ξεκίνησε η θεωρία συνωμοσίας

Η αβάσιμη θεωρία ξεκίνησε με viral βίντεο του γερμανού επικεφαλής του CDU, Φρίντριχ Μερτς.

Συγκεκριμένα, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως «όλοι θα θυμούνται πού βρίσκονταν στις 24 Σεπτεμβρίου». Ωστόσο, πρόκειται για λάθος του γερμανού βουλευτή, καθώς εννοούσε την 24η Φεβρουαρίου, δηλαδή την ημέρα που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η θεωρία πήρε και άλλες διαστάσεις όταν σε ένα επεισόδιο του «The Simpsons», στην 24η σεζόν, έγιναν αναφορές στην 24 Σεπτεμβρίου και το τέλος του κόσμου.

Χαρακτηριστικά, σε αυτό το επεισόδιο οι «Simpsons» φαίνεται να προετοιμάζονται για τη συντέλεια του κόσμου, επομένως δεν ήταν λίγοι όσοι υποστήριξαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως σήμερα πρόκειται να συμβεί ακόμα και η Αποκάλυψη…

🔔 | The Simpsons September 24th end of world prediction has people freaked out

More below: pic.twitter.com/OqxXzlV7ha

— UNILAD (@UNILAD) September 21, 2022